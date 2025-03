Sonos non produrrà più un set-top box di fascia alta

Sonos ci ha ripensato: il set-top box di fascia alta che intendeva lanciare sul mercato per dare filo da torcere ad Apple TV e simili non si farà! Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, l’azienda ha informato i dipendenti della cancellazione del progetto durante una riunione e coloro che stavano lavorando al prodotto sono stati riassegnati ad altri team.

Sonos: nessun set-top box di fascia alta all’orizzonte

Il set-top box doveva essere il prodotto principale di Sonos per la seconda metà del 2025 e l’azienda aveva investito notevoli risorse. Era quasi completato ed è stato persino testato per mesi, ma il CEO ad interim Tom Conrad ha deciso di ridefinire la priorità della tabella di marcia di Sonos.

Il dispositivo avrebbe avuto un prezzo compreso tra 200 e 400 dollari. È stato descritto come una semplice scatola nera con una bella interfaccia Android in grado di offrire contenuti da Netflix, Max, Disney Plus e altri servizi di streaming.

Sonos voleva ridurre la frammentazione nell’ecosistema dello streaming e distinguere il suo prodotto da altri concorrenti proponendolo altresì come switch HDMI. Gli utenti sarebbero pertanto stati in grado di collegare console di gioco, soundbar e altri dispositivi utilizzando la funzionalità passthrough.

L’idea del prodotto era stata approvata dall’ex CEO Patrick Spence che ha lasciato l’azienda all’inizio del 2024. Anche Nick Millington, Chief Innovation Officer dell’azienda, era un forte sostenitore del progetto, ma attualmente è impegnato nel miglioramento dell’app. Tenendo conto di ciò, l’arrivo di nuovi dirigenti potrebbe aver avuto un ruolo decisivo nella decisione di accantonare tutto.