SONY DualSense in versione nera: un nuovo controller PS5 a soli 55€

Se hai problemi di drift con il tuo DualSense e non riesci a prendere la mira o superare quei livelli che richiedono movimenti precisi…. Acquistane uno nuovo, fidati. So che potrebbe essere una spesa inaspettata, soprattutto se devi farlo a prezzo pieno ma per questo ci sono io.

Proprio su Amazon trovi il controller in colorazione midnight black con sconto del 20%. Se questa non è la tua occasione, non so quale potrebbe esserlo. Non perdere un secondo in più e aggiungilo al tuo carrello per acquistarlo con soli 55€.

Le spedizioni, non ti preoccupare, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con Prime.

DualSense nuovo per la tua PS5: addio ai problemi vari

Ovviamente potresti volerne uno perché ami fare i giochi in co-op e ti serve per forza di cose. Vedi, però, il fatto è che non è essenziale il motivo quanto l’affare che hai sotto gli occhi. Il DualSense di Sony è uno di quei prodotti che quando non ti serve è in sconto, quando invece hai il disperato bisogno di prenderne uno nuovo… devi farlo a prezzo pieno. Per questo motivo dovresti approfittarne.

Ma detto questo, cosa ti offre? Tutto quello che ti offre il controller che hai scartato per la prima volta con la tua PlayStation 5. L’unica differenza sostanziale sta nel colore che qui è nero come la notte invece che bianco come la neve.

Feedback Aptico, grilletti adattivi, laterali texturizzati per un aggancio più saldo e tutto il resto a tua completa disposizione.

Se sei interessato, non lasciarti scappare questa occasione. Approfitta dello sconto del 20% su Amazon ora e acquista il tuo DualSense di Sony a soli 55€.

Le spedizioni? Sempre gratuite e veloci con un abbonamento Amazon Prime attivo.