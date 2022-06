Sony LinkBuds, auricolari wireless con sconto+coupon

Aprite bene le orecchie. Ok, perdonateci. Senza altri inutili giri di parole, segnaliamo che in questo momento gli auricolari wireless top di gamma Sony LinkBuds sono disponibili su Amazon al loro prezzo minimo storico. Allo sconto applicato in automatico si aggiunge un coupon promozionale da attivare con un solo click.

Non chiamateli “auricolari”: Sony LinkBuds sono top di gamma

Si tratta di un modello in-ear (WF-L900H) basato sulla tecnologia Bluetooth, dotato dell’innovativo driver ad anello e resistente all’acqua grazie alla certificazione IPX4. Tra i punti di forza spicca anche l’autonomia: fino a 17,5 ore di utilizzo con una sola ricarica. Inoltre, pesano soli 4 grammi, davvero leggerissimi grazie alla miniaturizzazione delle componenti integrate. Nella confezione sono inclusi supporto in 5 taglie diverse, con design ergonomico studiato per garantire il massimo della vestibilità. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento si ha la possibilità di allungare le mani su Sony LinkBuds al prezzo finale di soli 116,89 euro. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, una combo perfetta tra lo sconto applicato in automatico dall’e-commerce e il coupon a disposizione degli acquirenti con un semplice click. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio. Non c’è bisogno di aspettare il Prime Day!

