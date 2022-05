Sony e la rivoluzione del Metaverso: ci sarà anche PlayStation

Nonostante il vantaggio di Meta nella corsa al Metaverso, Sony ha bruciato le tappe riuscendo anche a salire di livello rispetto ai suoi predecessori. Infatti, secondo quanto dichiarato da Kenichiro Yoshida, direttore generale della multinazionale, la società è pronta per la rivoluzione.

Per questo colosso, una delle maggiori fonti di reddito è stato proprio il settore dell’intrattenimento tra cui giochi, musica e film. Questo ha spostato perciò Sony dall’essere il primo grande produttore di elettronica a un mostro dell’intrattenimento.

Di conseguenza appare logico che Sony stia cercando di investire gran parte delle sue energie per sviluppare il Metaverso. Yoshida, ovviamente, è un fan di questo progetto. Infatti, in occasione di un briefing strategico, ha affermato:

Il metaverso è allo stesso tempo uno spazio sociale e uno spazio di rete dal vivo in cui giochi, musica, film e anime si intersecano. Miriamo a trasformare lo spazio della mobilità in un nuovo spazio di intrattenimento… Crediamo che la mobilità sarà il prossimo megatrend.

Sony: dal Walkman al Metaverso

Nel passaggio di Sony dal Walkman, grande invenzione per la musica in mobilità del 1979, al Metaverso potrebbe anche inserirsi il marchio PlayStation. Questo scoop è uscito proprio dalle parole di Yoshida. Si tratta di un’incredibile opportunità che, stando all’azienda, non può essere sottovalutata:

Pensiamo che questo – ha dichiarato Yoshida – sarà un catalizzatore per migliorare le nostre capacità di gioco dal vivo […] è un passo importante per diventare multipiattaforma.

Anche Tim Sweeney – fondatore e CEO di Epic Games – in armonia con il recente accordo di Epic Games e Sony, ha espresso il suo parere in merito al coinvolgimento di PlayStation in questa rivoluzione che ha come obiettivo il Metaverso:

Un’altra grande mossa di Sony, aprendo il supporto per la valuta multipiattaforma in Fortnite.

PlayStation ha svolto un ruolo enorme nella rivoluzione del gioco sociale che sta alimentando la crescita del metaverso come nuovo mezzo di intrattenimento.

Il metaverso è spesso associato a novità speculative, ma le esperienze principali che coinvolgono 100 milioni di utenti attivi oggi riguardano giochi con esperienze musicali e crossover di film. L’attività di Sony è al centro di tutto.

