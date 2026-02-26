 Sony, Samsung, Xiaomi e Borbone: 5 offerte prese d'assalto su eBay
Sony, Samsung, Xiaomi e Caffè Borbone: abbiamo scoperto 5 offerte su eBay letteralmente prese d'assalto per la loro forza sul prezzo.
Sony, Samsung, Xiaomi e Caffè Borbone: abbiamo scoperto 5 offerte su eBay letteralmente prese d’assalto! Il loro rapporto qualità e risparmio è semplicemente incredibile. Per questo tutti le stanno acquistando, per la loro forza sul prezzo. Non perdere altro tempo! Approfittane subito inserendo il Coupon FEB26 prima di confermare l’ordine e così risparmiare fino a 45 euro extra.

XIAOMI REDMI PAD 2 PRO 8+256GB WIFI 12.1″ SILVER a soli € 278,06 con FEB26!

SAMSUNG GALAXY TAB S11 X736 5G 12+256GB GRAY EUROPA a soli € 716,09 con FEB26!

Macchina da caffè BORBONE BlueMoon Blue Moon no Didiesse Frog Garanzia 2 ANNI a soli € 83,50 con FEB26!

Samsung Galaxy S25 5G 6,2” S931 12+256GB Blue Black – Garanzia Europa a soli € 655,49 con FEB26!

SONY PLAYSTATION 5 PRO DIGITAL 2TB CONSOLE PS5 PRO WHITE CONTROLLER 4K ITALIA a soli € 684,00 con FEB26!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 feb 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
26 feb 2026
