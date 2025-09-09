 Sony: svelate le specifiche del sensore per smartphone da 200 MP
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Sony: svelate le specifiche del sensore per smartphone da 200 MP

Sono trapelate tutte le specifiche del sensore di fascia alta IMX09E da 200 MP per smartphone che Sony sarebbe intenzionata a lanciare.
Sony: svelate le specifiche del sensore per smartphone da 200 MP
Tecnologia Mobile
Sono trapelate tutte le specifiche del sensore di fascia alta IMX09E da 200 MP per smartphone che Sony sarebbe intenzionata a lanciare.

Lo scorso marzo hanno iniziato a circolare in rete informazioni riguardo l’intenzione di Sony di lanciare un nuovo sensore fotografico di fascia alta da 200 MP per gli smartphone. Nelle scorse ore, a tal riguardo, sono trapelate le specifiche e a quanto pare si tratterà di una soluzione destinata a dare una forte scossa al comparto fotografico del segmento mobile

Sony: ecco tutti i dettagli del nuovo sensore di fascia alta per smartphone

Le informazioni provengo dal noto insider Digital Chat Station e sono state condivise sul social network Weibo. Il sensore è identificato con la sigla IMX09E. Queste le caratteristiche: sensore da 1/1,12 pollici, pixel da 0,7 μm nativi, processo produttivo a 22 nm, supporto alla tecnologia Hybrid Frame-HDR (o DGC + VS), HDR oltre i 100 dB, full well capacity (FWC) migliorata e zoom lossless 2/4x full pixel fusion.

Da notare che sul piano commerciale il nuovo sensore andrebbe a far parte della famiglia Lytia, collocandosi sopra il LYT900, pur essendo quest’ultimo da 1 pollice mentre l’IMX09E sarà leggermente più piccolo.

Secondo le voci di corridoio, tra i primi smartphone a sfruttare il nuovo sensore ci sarà l’Oppo Find X9 Ultra e con ogni probità anche il Vivo X300 Ultra. Xiaomi, invece, non sarebbe intenzionata ad approfittare della novità per il suo 16 Ultra.

Ciò darebbe a Sony una buona possibilità di competere con il miglior sensore della fotocamera di Samsung: l’ISOCELL HP2. Per chi non lo sapesse, è il sensore da 200 MP della fotocamera principale del Galaxy S25 Ultra, è leggermente più piccolo, da 1/1,3 pollici, ed è stato rilasciato nel 2023.

Fonte: Digital Chat Station

Pubblicato il 9 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Samsung conferma che il suo trifold arriverà quest'anno

Samsung conferma che il suo trifold arriverà quest'anno
Offerta Shock: Apple iPhone 16 a 669€! Ecco il Coupon eBay da usare subito

Offerta Shock: Apple iPhone 16 a 669€! Ecco il Coupon eBay da usare subito
Adattatore wireless 2-in-1 per CarPlay e Android Auto: l'offerta

Adattatore wireless 2-in-1 per CarPlay e Android Auto: l'offerta
Samsung Galaxy S26: Pro ed Edge con fotocamera ultrawide

Samsung Galaxy S26: Pro ed Edge con fotocamera ultrawide
Samsung conferma che il suo trifold arriverà quest'anno

Samsung conferma che il suo trifold arriverà quest'anno
Offerta Shock: Apple iPhone 16 a 669€! Ecco il Coupon eBay da usare subito

Offerta Shock: Apple iPhone 16 a 669€! Ecco il Coupon eBay da usare subito
Adattatore wireless 2-in-1 per CarPlay e Android Auto: l'offerta

Adattatore wireless 2-in-1 per CarPlay e Android Auto: l'offerta
Samsung Galaxy S26: Pro ed Edge con fotocamera ultrawide

Samsung Galaxy S26: Pro ed Edge con fotocamera ultrawide
Martina Oliva
Pubblicato il
9 set 2025
Link copiato negli appunti