Sony: un sensore fotocamera per smartphone da record

Una delle caratteristiche a cui gli smartphone di fascia alta oggigiorno puntano maggiormente è la capacità di scattare foto degne di nota, motivo per cui i produttori cercano di equipaggiare i propri dispositivi con comparti fotografici d’eccellenza. Tra le aziende più impegnate in tal senso c’è Sony, come dimostrano i suoi deivce mobile della serie Xperia Pro e come dimostra anche e soprattutto la notizia diffusa nelle ultime ore secondo cui il gruppo avrebbe in cantiere lo sviluppo di un nuovo sensore fotocamera per smartphone da record.

Sony Exmor IMX800: il sensore per smartphone da 50 MP che misura 1/1,1″

Più precisamente, stando a quanto riferito da Digital Chat Station, fonte solitamente ben informata in merito a quelli che sono i movimenti dei produttori asiatici, Sony starebbe sviluppando un sensore da 50 MP che misura ben 1/1,1″, denominato Exmor IMX800.

Qualora l’informazione dovesse rivelarsi corretta, il sensore in questione risulterebbe quello più grande di sempre, per quanto concerne il versante smartphone, andando a superando anche il GN2 di Samsung (50MP, 1/1,12″) integrato nello Xiaomi 11 Ultra.

Mancano ulteriori dettagli, ma secondo le voci di corridoio il primo smartphone ad usarlo sarà lo Xiaomi 12 Ultra, che dovrebbe arrivare in Cina a maggio e successivamente pure in Europa, trainando ulteriormente le vendite dell’azienda, e che dovrebbe disporre di una fotocamera posteriore comprendente altri tre moduli. Considerando che al momento non vi è ancora nulla di confermato, non è da escludere che il debutto possa avvenire pure con un altro smartphone di fascia alta a marchio Huawei o Vivo.