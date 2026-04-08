TV Mini LED vs OLED: True RGB di Sony può fare la differenza?

C’è una nuova tecnologia in arrivo sul mercato TV e a proporla è uno dei suoi protagonisti principali: Sony ha annunciato True RGB. O meglio, ha anticipato il suo debutto con quello che può essere definito una sorta di teaser. Troverà posto sui modelli dotati di retroilluminazione Mini LED. È bene mettere subito in chiaro che, stando a quanto emerso fin qui, non si tratterà di una rivoluzione.

Il teaser di Sony per le TV con sistema True RGB

Il breve filmato condiviso su YouTube non svela molto del sistema in sé, limitandosi a confermare che potremo metterlo in salotto già a partire da questa primavera. Qualche dettaglio si trova nella pagina dedicata: il punto di forza è da ricercare nel controllo indipendente dei tre LED, ovvero rosso, verde e blu. Un approccio che, secondo il produttore, garantirà la riproduzione di colori più vividi e una gamma cromatica più ampia, riducendo al tempo stesso le distorsioni e senza compromettere la luminosità.

Un altro vantaggio è la visione perfetta da ogni angolazione, così da non dover più fare i conti con l’esigenza di posizionare il pannello in un punto specifico dell’ambiente domestico o di inclinarlo tramite un supporto dedicato.

Per dirla tutta, True RGB somiglia molto alle tecnologie già viste in azione su alcuni televisori di punta che nell’ultimo periodo hanno fatto il loro ingresso nei cataloghi di Samsung e LG. Sopra le componenti che si occupano della retroilluminazione rimane sempre il pannello LCD. Il funzionamento, sostanzialmente, non cambia, se non per il controllo dei singoli punti. Non è da confondere con quanto avviene sugli OLED, dove ogni pixel che compone l’immagine è anche la fonte luminosa.

A proposito di Sony e TV, ricordiamo che all’inizio di quest’anno il gruppo ha ceduto il marchio BRAVIA, passato nelle mani della cinese TCL.