Sony WF-1000XM3: gli auricolari al top toccano il minimo storico

Puoi dire definitivamente addio ai cavi e goderti la tua musica con la massima qualità e tranquillità con le top di gamma Sony WF-1000XM3 che oggi toccano il loro minimo storico. Si tratta di auricolari Bluetooth rivolti ai puristi del suono con uno dei migliori sistemi di eliminazione attiva del rumore, disponibili a soli 100 euro su Amazon.

Auricolari Bluetooth Sony WF-1000XM3: caratteristiche tecniche

Le cuffie hanno un design estremamente elegante in una colorazione completamente nera e rifiniture gold satinate. All’esterno sono presenti due generose pareti touch che danno l’accesso praticamente a qualsiasi funzione. Questi ti consentono di gestire volume, tracce, assistenti vocali, chiamate, cancellazione del rumore e quanto altro. Dall’applicazione dedicata Sony Headphones, infatti, potrai personalizzare la funzionalità dei comandi e adattarli alle tue esigenze. L’ANC si avvale del processore QN1 che combina l’eliminazione digitale con DAC e ASP per eliminare il rumore di fondo da tutte le frequenze. In questo modo garantiscono un isolamento assoluto, tra i più amati del mercato per le sue capacità.

Molto comoda la funzione “rapida attenzione” che con un solo tocco lascia riprendere la piena consapevolezza dell’ambiente che ti circonda. Naturalmente, a distinguere la proposta di Sony da qualsiasi altra del mercato, è la qualità del suono. I driver di ultima generazione uniti al processore HD garantiscono una fedeltà incredibile unita al tradizionale timbro Sony apprezzato dai professionisti. Non manca, tuttavia, la possibilità di personalizzare il sound attraverso l’equalizzatore manuale a disposizione dall’applicazione. Il design tri-hold a tre punti di contatto, inoltre, rende le cuffie estremamente confortevoli e stabili all’orecchio. Ottima l’autonomia che, insieme alla custodia di ricarica, garantisce ben 24 ore di ascolto. Non manca neanche la funzione di ricarica veloce che consente di ottenere, in soli 10 minuti, ben 90 minuti di riproduzione.

Grazie ad uno sconto del 27%, le Sony WF-1000XM3 sono disponibili su Amazon a soli 100,62 euro, prezzo più basso mai registrato finora.

