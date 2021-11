Sony WF-SP800N: le cuffie pensate per lo sport, ideali per ogni occasione

Tra le numerose offerte di Amazon, ti riportiamo quella su uno dei migliori auricolari Bluetooth sportivi attualmente disponibili. Si tratta delle cuffie Sony WF-SP800N, una coppia di auricolari pensati per il movimento caratterizzati dall’ormai indiscutibile qualità audio dell’azienda giapponese. Come sempre si tratta di un’offerta su un numero di pezzi limitati, per cui non possiamo garantire la disponibilità dell’offerta in seguito alla pubblicazione.

Auricolari sportivi Sony WF-SP800N: caratteristiche tecniche

Le WF-SP800N sono cuffie in-ear pensate appositamente per l’attività sportiva. Il design, infatti, prevede un adattatore per il canale uditivo, ed un archetto in silicone. Quest’ultimo garantisce una perfetta stabilità all’orecchio, senza spostarsi neanche con movimenti repentini. Le dimensioni dell’auricolare sono generose, così da garantire un’area più ampia per la superficie touch. I comandi, infatti, sono a sfioramento e completamente personalizzabili attraverso l’app Sony Headphones Connect. Decisamente comode sono le gesture, che consentono di avere comandi aggiuntivi. In questo modo sarà possibile gestire tracce, volume, assistenti vocali, chiamate e ulteriori funzioni aggiuntive scelte dall’utente. Da qui, inoltre, è possibile anche gestire l’equalizzazione così da adattare l’audio al genere in ascolto. Dal punto di vista funzionale offrono un ventaglio di possibilità decisamente esteso, adattandosi a qualsiasi utilizzo, seppur rivolte maggiormente agli sportivi.

Il suono è pulito e bilanciato, senza distorcere anche al massimo del volume. Non manca la tecnologia ExtraBass che fornisce bassi potenziati e pieni, senza intaccare le frequenze medie e alte. Da non sottovalutare il noise canceling, che consente di eliminare i rumori ambientali per concentrarsi completamente sull’ascolto. L’Adaptive Sound Control adatta automaticamente le impostazioni del suono ambientale in base al luogo in cui ti trovi. Il Quick Attention, invece, consente di disattivare con un tocco la cancellazione del rumore per ascoltare ciò che ti circonda. Chiude la dotazione la certificazione IP55 che garantisce l’impermeabilità ad acqua e polvere. Infine, l’autonomia è di ben 9 ore per i soli auricolari, a cui se ne aggiungono ulteriori 9 con la custodia di ricarica per un totale di 18 ore. Non manca neanche la funzione di ricarica rapida che fornisce 60 minuti di ascolto con soli 10 minuti di ricarica.

Con uno sconto di ben 81 euro sul prezzo di listino, le Sony WF-SP800N sono disponibili su Amazon a soli 119 euro nelle varianti nera e blu. Semplicemente un affare.