Sony WF-XB700: auricolari Bluetooth scontati del 60%

Se sei alla ricerca di un buon paio di auricolari Bluetooth, oggi ti riportiamo un’offerta semplicemente incredibile. Si tratta delle Sony WF-XB700, un paio di cuffie semplicemente al top che tornano ad un prezzo molto vicino al minimo storico, con uno sconto del 60% sul prezzo di listino. Un affare da cogliere al volo.

Auricolari Bluetooth Sony WF-XB700: caratteristiche tecniche

Molto interessante il design piuttosto minimale, ma decisamente pratico sia dal punto di vista del confort che della funzionalità. Il sistema tri-hold fornisce 3 punti di contatto con l’orecchio così da garantire un’aderenza perfetta e la massima stabilità. Molto interessante la presenza di un tasto fisico posto sotto ogni auricolare che consente di accedere praticamente qualsiasi funzione. Potrai gestire le tracce, il volume, le chiamate e gli assistenti vocali con un semplice tocco. Non manca, inoltre, la certificazione IPX4 che fornisce la resistenza a spruzzi e sudore. Decisamente affidabili anche per chi fa sport e desidera ascoltare la propria musica durante ogni allenamento.

La batteria, infatti, fornisce ben 18 ore di riproduzione complessiva, grazie anche alla custodia di ricarica. Anche quest’ultima presenta un design decisamente pratico, grazie a dimensioni e peso piuttosto contenuti. Per quanto riguarda la qualità del suono non c’è che dire, il timbro Sony caratterizza le cuffie così come per l’intera gamma. Le WF-XB700 fanno parte della serie Extra Bass, godendo di una funzionalità che aumenta considerevolmente i bassi rendendoli più pieni e potenti, senza intaccare le frequenze medie e alte. La ricarica avviene tramite il cavetto USB Type-C fornito in dotazione, e non manca la funzione di ricarica rapida. Con soli 10 minuti di ricarica è possibile ottenere ben 60 minuti di riproduzione. Nel complesso un paio di cuffie dal rapporto qualità/prezzo decisamente interessante, di un brand che ha fatto della qualità audio un marchio di fabbrica.

Grazie allo sconto del 60%, le Sony WF-XB700 sono disponibili su Amazon a soli 59,99 euro per un risparmio di addirittura 90 euro sul prezzo di listino.