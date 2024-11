Sony WH-1000XM4 tra le migliori Over Ear del Black Friday: ANC e 30H

Tra le migliori Cuffie Over Ear in promozione al Black Friday 2024 trovi le fantastiche Sony WH-1000XM4. Design spettacolare e vestibilità eccezionale per non farne mai a meno quando sei a casa ma anche quando giri per la città. Hai 30 ore di autonomia a disposizione e cancellazione del rumore per goderti ogni brano come è stato pensato dall’artista. Puoi acquistarle a soli 188,90€ su Amazon con uno sconto del 22% che ti strizza l’occhio. Cosa aspetti? Aggiungile al carrello subito.

Sony WH-1000XM4, perché acquistarle al Black Friday?

Sono belle, comode e soprattutto di qualità elevata. Con un paio di cuffie Over Ear come le Sony WH-1000XM4 non hai limiti e soprattutto non rinunci ad alcuna funzione. Sono dotate di Bluetooth avanzato per connessioni stabili e a bassa latenza. Inoltre hanno la connessione multipoint per connetterle a più dispositivi in contemporanea e passare da uno all’altro in modo fluido.

Abbinale ai tuoi dispositivi Android e iOS in una volta sola e riproduci tutti i brani che più ami. Tramite l’applicazione su smartphone puoi personalizzare diverse opzioni come l’EQ che puoi modificare a piacimento e così via.

I padiglioni sono imbottiti per un comfort notevole. Il loro design offre già un primo isolamento dal mondo esterno e dai rumori ma con la noise cancelling integrata raggiungi livelli elevati. Naturalmente la puoi anche disattivare se non fa al caso tuo o hai bisogno di rimanere più vigile.

30 ore di autonomia da sfruttare a pieno e ricarica rapida a tua disposizione. Il punto forte di queste cuffie over ear? Sicuramente la qualità audio che è così elevata da offrirti una riproduzione senza difetti.

Non mancano all’appello i microfoni per poterle utilizzare anche in telefonata e per note vocali. E se ti interessa, Amazon Alexa è integrata e a tua disposizione.

A soli 188,90€ su Amazon, le Sony WH-1000XM4 sono le cuffie Over Ear da acquistare al Black Friday 2024. Non perdere un secondo e approfitta del ribasso del 22% in corso.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.