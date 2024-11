Sony WH-1000XM5 design e audio in un paio di cuffie Over Ear eccellenti

Un paio di cuffie over ear dal design ultra moderno e dalle prestazioni che ti faranno rimanere a bocca aperta. Non ci sono dubbi sulla qualità delle Sony WH-1000XM5, un paio di wearable senza fili che al loro interno custodiscono una vera e propria bomba di tecnologia. Puoi acquistarle a soli 274,49€ su Amazon grazie allo sconto del Black Friday, quindi non perdere tempo e aggiungile subito al tuo carrello.

Sony WH-1000XM5 conquistano il mercato, i dettagli

Se stai cercando una valida alternativa alle famosissime Apple AirPods Max in termini di qualità e di suono, le Sony WH-1000XM5 sono le cuffie over ear che fanno al caso tuo. Non solo puoi connetterle a qualunque genere di dispositivo tra cui Android e iOS ma sono anche leggere, con batteria da vendere e con assistente Google e Alexa integrati per non fare proprio a meno di niente.

Sono disponibili in diverse colorazioni, le quali sono tutte stupende perché hanno una finitura simil Soft Touch. Con l’archetto imbottito che può essere regolato, hai un’esperienza di utilizzo straordinaria e comoda. Per non parlare dei padiglioni che avvolgono il tuo orecchio senza mai arrecarti fastidio.

Ma veniamo al dunque, con cancellazione del rumore e audio 360 reality puoi avere tutto ciò che hai sempre desiderato. La riproduzione dei tuoi brani preferiti avviene con una risoluzione così elevata da eliminare ogni tipo di distorsione. Inoltre puoi personalizzare l’EQ direttamente in applicazione rendendolo più vicino alle tue esigenze.

La batteria ha una durata di 30 ore ma non ti preoccupare perché se rimani a secco, c’è sempre la ricarica rapida che in pochissimi minuti ti permette di tornare operativo. Ovviamente non mancano all’appello dei microfoni di qualità superiore per chiamate chiare e cristalline.

Cos’altro potresti volere di più?

A soli 274,49€ su Amazon, le Sony WH-1000XM5 sono le cuffie Over Ear di cui non fare a meno. Collegati a profitto subito dello sconto del Black Friday 2024.

