Sony WH-CH520 a 34€ sono belle, suonano una bomba e durano 50h (Amazon)

Le Sony WH-CH520 sono le cuffie Bluetooth di cui non fare a meno. Se stai cercando un modello che sia economico, senza fili e soprattutto ti offra un audio di cui non dubitare allora questa variante fa al caso tuo. In modo particolare, sono disponibili in sei colorazioni differenti per abbinarle al tuo stile e per trovarle pazzesche anche dal punto di vista estetico. Approfitto dello sconto dell’11% disponibile ora su Amazon per acquistarle subito a 34,90 euro e metterle subito in carrello.
Tra tutte le cuffie Bluetooth disponibili sul mercato, le Sony WH-CH520 continuano ad essere tra le più acquistate. Il loro successo è da ricollegare a semplici fatti ossia che hanno un rapporto qualità prezzo eccezionale e risultano essere così comode da poterle indossare per ore e ore senza mai provare fastidio. Per rispettare quest’ultimo punto, però, devi essere amante del design On Ear. Detto ciò, le colleghi a tutti i tuoi dispositivi sfruttando la connessione Bluetooth che regala una connettività così efficiente da lasciarti a bocca aperta. Sfrutta l’opzione multipoint nel caso tu voglia collegarle a due prodotti in simultanea, così da passare da uno all’altro in modo automatico in base all’utilizzo che ne stai facendo.
Sony WH-CH520 | Cuffie Wireless, Connessione Multipoint, con Microfono, Fino a 50 ore di durata della batteria con Ricarica rapida - Beige
Le cuffie sono dotate di tecnologia DSEE ossia capaci di effettuare l’upscaling dei brani, audio 360 Reality e un sistema EQ con 5 bande personalizzabili attraverso l’app di Sony. Questo rende le cuffie ancora più performanti e personali perché esaudiscono ogni tua esigenza. Ovviamente non mancano all’appello il microfono integrato, comandi rapidi sul padiglione e soprattutto un’autonomia che non lascia spazio al caso. Ben 50 ore di funzionamento e ricarica rapida che in soli 3 minuti ti offre 90 minuti di ascolto extra quando sei di fretta.
Corri su Amazon e compra subito le tue Sony WH-CH520 per portarle a casa con soli 34,90 euro mettendole ora in carrello.