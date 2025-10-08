Sony WH-CH520 a 34€ sono belle, suonano una bomba e durano 50h (Amazon)

Le Sony WH-CH520 sono le cuffie Bluetooth di cui non fare a meno. Se stai cercando un modello che sia economico, senza fili e soprattutto ti offra un audio di cui non dubitare allora questa variante fa al caso tuo. In modo particolare, sono disponibili in sei colorazioni differenti per abbinarle al tuo stile e per trovarle pazzesche anche dal punto di vista estetico. Approfitto dello sconto dell’11% disponibile ora su Amazon per acquistarle subito a 34,90 euro e metterle subito in carrello.

Tra tutte le cuffie Bluetooth disponibili sul mercato, le Sony WH-CH520 continuano ad essere tra le più acquistate. Il loro successo è da ricollegare a semplici fatti ossia che hanno un rapporto qualità prezzo eccezionale e risultano essere così comode da poterle indossare per ore e ore senza mai provare fastidio. Per rispettare quest’ultimo punto, però, devi essere amante del design On Ear. Detto ciò, le colleghi a tutti i tuoi dispositivi sfruttando la connessione Bluetooth che regala una connettività così efficiente da lasciarti a bocca aperta. Sfrutta l’opzione multipoint nel caso tu voglia collegarle a due prodotti in simultanea, così da passare da uno all’altro in modo automatico in base all’utilizzo che ne stai facendo.

Le cuffie sono dotate di tecnologia DSEE ossia capaci di effettuare l’upscaling dei brani, audio 360 Reality e un sistema EQ con 5 bande personalizzabili attraverso l’app di Sony. Questo rende le cuffie ancora più performanti e personali perché esaudiscono ogni tua esigenza. Ovviamente non mancano all’appello il microfono integrato, comandi rapidi sul padiglione e soprattutto un’autonomia che non lascia spazio al caso. Ben 50 ore di funzionamento e ricarica rapida che in soli 3 minuti ti offre 90 minuti di ascolto extra quando sei di fretta.

Corri su Amazon e compra subito le tue Sony WH-CH520 per portarle a casa con soli 34,90 euro mettendole ora in carrello.