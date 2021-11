Sony Wh-Ch719H: cuffie Bluetooth AINC a meno di metà prezzo

Se sei alla ricerca di un buon paio di cuffie Bluetooth, oggi abbiamo un’offerta da suggerirti semplicemente incredibile. Si tratta delle Sony Wh-Ch710N, un paio di cuffie over-ear con AINC estremamente comode e leggere, che oggi toccano il loro minimo storico su Amazon.

Cuffie Bluetooth Sony Wh-Ch710N: caratteristiche tecniche

È proprio la tecnologia AINC a caratterizzare queste cuffie. Si tratta di una cancellazione del rumore attiva e adattiva, che riconosce automaticamente l’ambiente in cui le cuffie vengono utilizzate. In base a tali parametri, seleziona la modalità di ANC più adatta. Naturalmente nulla impedisce di selezionare manualmente tale modalità, così da adattarle alla perfezione alle proprie esigenze. Molto comoda è infatti la modalità “suono ambiente” che consente, con un solo tocco, di disattivare la cancellazione del rumore così da ascoltare persone, traffico o annunci. Molto comodo anche il tasto dedicato agli assistenti vocali, che consente di accedere a Google Assistant o Siri con un semplice clic. Per quanto riguarda l’audio, come da tradizione è il riconoscibile timbro di Sony a caratterizzare le cuffie, con un suono decisamente bilanciato con bassi presenti, ma non invasivi.

Un aspetto da tenere in considerazione, però, è senza dubbio il design, davvero eccellente in questo caso. I padiglioni ovali imbottiti, l’archetto regolabile ed un peso estremamente ridotto, lo rendono un headset tra i più comodi del mercato. Ottima la natura ibrida delle cuffie, che consente di continuare l’ascolto attraverso il cavo jack da 3,5mm anche quando le cuffie sono scariche. Aspetto cruciale, a tal proposito, è la batteria come per ogni dispositivo wireless. Le Sony Wh-Ch710N offrono un’autonomia di ben 30 ore con una sola ricarica, e non manca la funzione di ricarica rapida. Con soli 10 minuti di ricarica, le cuffie riescono ad offrire 1 ora di ascolto. Ricarica, infine, che avviene tramite cavetto USB-C, scelta assolutamente da apprezzare.

Grazie ad uno sconto del 55% le cuffie Sony Wh-Ch710N possono essere acquistate su Amazon per soli 68 euro per un risparmio di addirittura 82 euro sul prezzo di listino. Dobbiamo davvero aggiungere altro?