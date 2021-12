Sony WH-XB900N: le migliori cuffie con Alexa integrata

Se sei alla ricerca di un buon paio di cuffie Bluetooth, oggi ti suggeriamo un modello davvero interessante in offerta su Amazon. Si tratta delle Sony WH-XB900N, una soluzione decisamente confortevole e con un ventaglio di funzionalità decisamente esteso per adattarle ad ogni situazione, disponibili a soli 130 euro.

Cuffie Bluetooth Sony WH-XB900N: caratteristiche tecniche

Va premesso subito che si tratta di cuffie con design over-ear, ovvero che circondano l’intero orecchio. La struttura è realizzata completamente in plastica rigida che consente di ridurre al minimo il peso, pur mantenendo una robustezza duratura. L’archetto, così come i padiglioni, è imbottito in memory foam e rivestito in ecopelle per un maggiore isolamento dai rumori ambientali. Non manca, tuttavia, la tecnologia ANC (Active Noise Canceling) che offre un’eliminazione quasi totale del rumore. Questa può essere disattivata in un attimo semplicemente toccando il padiglione con il palmo della mano. In questo modo le cuffie entreranno in modalità “rapida attenzione” abbassando il volume e lasciando passare ogni rumore per una piena consapevolezza dell’ambiente circostante.

Tutte le funzionalità, infatti, sono gestibili direttamente dai padiglioni, grazie a delle generose pareti touch che possono essere toccate o sfiorate grazie alle gesture. Da qui potrai gestire chiamate, tracce, volume e assistenti vocali. Proprio per quanto riguarda questi ultimi, è molto interessante l’integrazione di Alexa direttamente nelle cuffie. Sarà possibile gestirle con la propria voce senza la necessità di utilizzare lo smartphone per accedere all’assistente di Amazon. Molto comoda anche la presenza dell’NFC che consente di associare le cuffie semplicemente avvicinandole allo smartphone. Chiude la dotazione una batteria davvero eccellente che offre ben 30 ore di autonomia che diventano 35 con ANC disattivata. Non manca, inoltre, la funzione di ricarica rapida che garantisce 60 minuti di ascolto con soli 10 minuti di ricarica.

Grazie ad uno sconto del 13% le Sony WH-XB900N sono acquistabili su Amazon a soli 129,99 euro.