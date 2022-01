Sony Wi-Xb400: gli auricolari Extra Bass da portare ovunque

Se sei alla ricerca di un buon paio di cuffie Bluetooth che possano accompagnarti anche durante gli allenamenti, abbiamo un’ottima offerta da proporti. Si tratta delle Sony Wi-Xb400, una coppia di auricolari con attacco magnetico decisamente pratiche da avere sempre con sé, oggi a meno di 40 euro su Amazon.

Auricolari Sony Extra Bass Wi-Xb400: caratteristiche tecniche

Le cuffie hanno un design piuttosto interessante, grazie ad un archetto per la nuca morbido e flessibile dove trovano posto i comandi, i microfoni e la batteria. In questo caso, la variante in promozione è esclusivamente quella nera che ben si adatta però a qualsiasi stile. Si tratta di auricolari in-ear accompagnati dai tradizionali tappi in silicone di diverse misure, così da adattarsi ad ogni dimensione del canale uditivo. Questi garantiscono la massima stabilità all’orecchio e un ottimo isolamento passivo dai rumori esterni. Molto comodi i magneti integrati in ogni auricolare che consentono di riporre le cuffie al collo senza alcun rischio di smarrimento. Ottimo il controller che permette di gestire le tracce, il volume (separato da quello della fonte), le telefonate e gli assistenti vocali.

Naturalmente il fiore all’occhiello delle cuffie è la qualità del suono, caratterizzata dal timbro Sony apprezzato anche dai professionisti. Si tratta, inoltre, di cuffie della serie Extra Bass che possiedono un potenziamento notevole dei bassi, pur rimanendo nitidi e senza intaccare le medie e alte frequenze. Anche dal punto di vista delle telefonate, i microfoni con riduzione del rumore, forniscono una voce chiara e cristallina e non manca la modalità monitor per propria voce. Chiude la dotazione un’ottima batteria che garantisce ben 15 ore consecutive di ascolto. Questa è supportata da una modalità di ricarica rapida che in soli 10 minuti fornisce 60 minuti di riproduzione.

Grazie ad uno sconto del 34%, le Sony Wi-Xb400 sono acquistabili su Amazon, nella variante nera, a soli 39,77 euro per un risparmio di oltre 20 euro sul prezzo di listino.