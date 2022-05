Sophos Home Premium: 25% di sconto sull'antivirus

Gli antivirus contemporanei sono ben diversi dalla concezione classica di questi software.

Una volta si trattava di un semplice programma in grado di scansionare il computer e di rilevare eventuali virus o problemi simili. Con la diffusione di internet, la scansione in tempo reale è diventato un must per qualunque antivirus.

Al giorno d’oggi però, è necessario andare ancora oltre per proteggere il proprio dispositivo. Il web infatti, brulica di sempre nuove minacce a cui far fronte: ai classici virus si sono affiancati malware, ransomware e altri attacchi piuttosto raffinati noti come phishing.

Di fatto, servono strumenti adeguati per arginare questi pericoli. In tal senso, Sophos Home Premium rappresenta un ottimo modo per poter navigare e utilizzare il computer senza alcun tipo di ansia.

Sophos Home Premium: un antivirus moderno, capace di rispondere a tutte le principali minacce del web

Sophos Home Premium offre un sistema di scansione e pulizia, attraverso cui è possibile individuare ed eliminare in pochi secondi elementi poco gradevoli come:

virus

trojan

rootkit

spyware

e altre minacce piuttosto comuni in rete. A tal proposito viene utilizzato l’ampio database di SophosLabs, che permette di identificare e trattare nel miglior modo possibile qualunque tipo di agente nocivo individuato sul dispositivo in uso.

Il rilevamento di minacce avviene attraverso una forma di intelligenza artificiale che rende lo strumento alquanto accurato nel suo lavoro. Il sistema di protezione file permette di evitare sul nascere fenomeni spiacevoli come quelli legati ai ransomware, mentre la crittografia offre una copertura totale per quanto riguarda il furto dati.

A completare l’offerta poi, vi è un sistema per la navigazione sicura dei minori e un supporto premium (via e-mail e chat live). A rendere ancora più interessante questo antivirus, vi è anche un’offerta che lo rende particolarmente economico.

Con la riduzione del 25% rispetto al prezzo di listino, è possibile ottenere Sophos Home Premium a soli 37,46 euro all’anno (invece di 49,95 euro).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.