Sophos Home Premium, -30% fino a fine gennaio

Restano pochi giorni ancora per far propria una intera suite di protezione Sophos Home Premium per tutta la famiglia con il 30% di sconto. Chiunque voglia mettere al sicuro i propri device e quelli dei propri figli, insomma, ha una soluzione all-in-one a disposizione che, a fronte di un abbonamento annuale, vede il prezzo crollare da 49,94 a 34,96 euro.

Attenzione, però: l’offerta scade il 31 gennaio.

Sophos Home Premium, -30% solo per pochi giorni

L’abbonamento permette di mettere al sicuro fino a 10 dispositivi in contemporanea, tra i quali PC Windows, Mac, iPhone o smartphone Android. Queste le funzioni garantite:

Malware scan&clean

AI Threat Detection

Ransomware Security

Security Management

Privacy Protection

Web Protection

Real-Time Antivirus

Parental control

Supporto Premium

La scelta di una opzione similare non è soltanto una garanzia per il proprio lavoro o per le mail dei propri figli, ma è un vero e proprio cane da guardia messo sulla porta della propria rete domestica: tutelare ogni singolo dispositivo significa infatti creare una barriera al cospetto delle infezioni che possano sopraggiungere (in varia forma) dall’esterno, immunizzando la propria famiglia al cospetto di malware, virus, app indesiderate, ransomware, invasioni della privacy, furto di dati e molte altre minacce ancora.

La serenità dell’ambiente domestico, la sicurezza delle proprie mail, la garanzia del veder protetti i propri documenti ed i propri figli valgono più di 34,96 euro. La giusta cultura per la sicurezza, invece, di per sé è merce ancor troppo spesso rara e di fatto non ha prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.