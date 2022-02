Sophos Home Premium: antivirus per Windows e Mac in offerta

Sicurezza e privacy per tutta la famiglia: questo è il motto di Sophos Home, uno degli antivirus più completi del mercato – nonché fra i più economici. Grazie alla promozione in corso, infatti, potrai risparmiare il 25% sottoscrivendo un abbonamento annuale, che ti permetterà di gestire fino a 10 dispositivi con un unico account. Esiste anche una versione gratuita del software che – però – non offre lo stesso livello di funzionalità. Sophos Home infatti sfrutta le sue pluripremiate caratteristiche per proteggere i suoi utenti dall’attacco di virus, malware e malintenzionati che puntano a ledere la loro privacy.

Sophos Home: tutte le caratteristiche

Ma quali sono le caratteristiche principali che differenziano Sophos Home dalla concorrenza?

Prestazioni migliori – Una volta che Sophos Home avrà scansionato e pulito il tuo PC, rimuovendo i malware che lo rallentavano, ti accorgerai immediatamente del miglioramento.

Una volta che Sophos Home avrà scansionato e pulito il tuo PC, rimuovendo i malware che lo rallentavano, ti accorgerai immediatamente del miglioramento. Protezione dalle minacce – Proteggi tutti i tuoi dati sensibili impedendo a virus, ransomware e altre tipologie di malware di rubare o distruggere file, documenti e fotografie.

– Proteggi tutti i tuoi dati sensibili impedendo a virus, ransomware e altre tipologie di malware di rubare o distruggere file, documenti e fotografie. Acquisti sicuri – Naviga il web in completa sicurezza, con la consapevolezza che Sophos Home protegge i tuoi acquisti online e difende le operazioni bancarie da phishing e hacking.

– Naviga il web in completa sicurezza, con la consapevolezza che Sophos Home protegge i tuoi acquisti online e difende le operazioni bancarie da phishing e hacking. Navigazione privata – Scansionando il dispositivo, Sophos Home può trovare e rimuovere tracking code, impedendo così a chiunque si spiare la tua attività online.

– Scansionando il dispositivo, Sophos Home può trovare e rimuovere tracking code, impedendo così a chiunque si spiare la tua attività online. Protezione della privacy – Il software impedisce agli hacker di accedere alla tua webcam o microfono.

– Il software impedisce agli hacker di accedere alla tua webcam o microfono. Sicurezza e password – Sophos Home mantiene ogni accesso al sicuro e impedisce alle applicazioni di rubare nomi utente e password.

Protegge tutti i tuoi dispositivi – Quando esegue la scansione di un dispositivo, il programma è in grado di trovare e rimuovere qualsiasi minaccia.

– Quando esegue la scansione di un dispositivo, il programma è in grado di trovare e rimuovere qualsiasi minaccia. Gestione mobile – L’app mobile e il dashboard cloud di Sophos Home sono particolarmente facili e semplici da utilizzare e ti permetteranno una serie di azioni come eseguire scansioni remote e avvisi.

Supporto Premium – Hai un problema? Chatta con il team supporto professionale.

Sophos Home, in promozione a 37,48 euro invece di 49,95, è un’occasione da prendere al volo se cercate un nuovo antivirus che possa proteggere i dispositivi di tutta la famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.