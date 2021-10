Sophos Home Premium è sicuramente una delle più efficaci soluzioni antivirus per proteggere i propri device dai file malevoli e da molto altro ancora. Attualmente i pacchetti validi per 1 anno, 2 anni o tre anni sono tutti scontati del 25%.

Sophos Home Premium: ecco le offerte per te!

L'antivirus Sophos è uno dei migliori presenti in commercio e permette di proteggere il proprio PC e dispositivi vari con degli standard di sicurezza davvero elevati. Il piano che deciderete di acquistare copre ben 10 dispositivi contemporaneamente.

I piani sottoscrivibili sono i seguenti:

Come potete vedere tutti e tre gli abbonamenti, anche pluriennali, hanno tutti uno sconto del 25%. Facendo due conti, il piano triennale costa solamente 86,21 euro contro i 114,95 euro di listino ed è il migliore dal punto di vista del risparmio.

Con questa soluzione saranno incluse queste interessanti feature:

Scansione e rimozione del malware

Rilevamento delle minacce con intelligenza artificiale

Protezione antiransomware

Gestione della sicurezza

Salvaguardia della privacy

Protezione web

Antivirus in tempo reale

Filtro web per i minori

Supporto Premium

Tra le nove caratteristiche che troviamo in un piano Sophos qualsiasi, sicuramente una delle più interessanti ed esclusive è sicuramente la seconda. In pratica, grazie ad un potente tool che utilizza l'intelligenza artificiale questo software è in grado di rilevare minacce non ancora note, files sconosciuti ed anche i vari virus, malware, trojan, worm, bot, app indesiderate e altro.

Un'altra importante funzione è sicuramente l'assistenza clienti disponibile dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 2 del mattino sia via live chat che via email ed anche il parental control personalizzabile a seconda delle proprie esigenze.

Prezzi ed altro

I tre pacchetti variano solo per la loro durata di copertura contro i virus. I piani pluriennali ed il piano annuale hanno tutti le stesse feature ed in questi giorni sono disponibili sul sito di Sophos con uno sconto del 25%. Approfitta della promozione di Halloween!