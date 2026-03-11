Sora dentro ChatGPT: video generati dall'AI senza app esterne

OpenAI punta all’integrazione di Sora in ChatGPT. L’annuncio potrebbe arrivare presto, stando a quanto rivelato da The Information sulla base di indiscrezioni attribuite a fonti rimaste anonime, ma a conoscenza del progetto. Vale a dire che sarà possibile creare video con l’intelligenza artificiale direttamente all’interno del chatbot, senza doversi affidare a un tool esterno, così come già avviene da tempo per le immagini.

Sora sta per arrivare in ChatGPT

Oggi la piattaforma è accessibile attraverso un’applicazione dedicata, dalle funzionalità e dallo stile che richiamano quelli di un social network. Lanciata nell’autunno scorso, dopo un boom di interesse iniziale sembra aver perso attrattiva, facendo segnare all’inizio di quest’anno una flessione importante in termini di download e di ricavi.

Con una mossa di questo tipo, OpenAI sembrerebbe puntare a un duplice obiettivo: da una parte valorizzare il proprio asset, dall’altra aumentare gli utenti di ChatGPT che di recente ha accusato il colpo di una concorrenza sempre più agguerrita. Gemini di Google è in forte crescita e lo stesso vale per Claude di Anthropic. In più, alcune decisioni prese nell’ultimo periodo da Sam Altman e dai suoi più stretti collaboratori hanno fatto storcere il naso a chi non vede di buon occhio la collaborazione stretta con il Pentagono.

Sora continuerà comunque a rimanere accessibile anche tramite l’applicazione standalone. Di recente abbiamo visto il suo modello di seconda generazione integrato in Bing Video Creator di Microsoft.

Obiettivo: un miliardo di utenti

Al momento ChatGPT può contare su 920 milioni di account attivi su base settimanale. Sono tanti, anzi tantissimi a conti fatti, ma non abbastanza affinché OpenAI possa ritenersi soddisfatta. È stato infatti mancato l’obiettivo fissato per lo scorso anno: un miliardo di utenti.

Non sappiamo se l’arrivo della funzionalità text-to-video sarà sufficiente per raggiungere lo scopo. Le novità provenienti dal settore dell’intelligenza artificiale possono contare sempre meno sull’effetto wow.