Sorgenia Business: energia green e flessibilità per le imprese

In un momento in cui i costi energetici e la sostenibilità sono al centro delle strategie aziendali, le nuove offerte Sorgenia Business si propongono come un punto di incontro tra flessibilità, risparmio e innovazione. Con soluzioni a prezzo fisso per chi cerca stabilità e a prezzo indicizzato per chi vuole cogliere le opportunità del mercato, Sorgenia combina energia 100% rinnovabile, gestione completamente digitale e strumenti avanzati per monitorare e ottimizzare i consumi.

Next e-Business Sunlight e Next e-Business 24

Con Next e-Business Sunlight, l’energia viene pagata al prezzo all’ingrosso (PUN per l’elettricità e PSV per il gas) con un contributo al consumo, approfittando così di eventuali ribassi di mercato. Per chi invece vuole proteggersi dalle oscillazioni dei prezzi, Next e-Business 24 offre il blocco del costo della materia prima per 24 mesi, assicurando prevedibilità e stabilità dei costi. Entrambe le opzioni includono energia elettrica 100% rinnovabile certificata con Garanzia di Origine (GO).

Digitalizzazione e vantaggi esclusivi

Le offerte Sorgenia sono completamente digitali: dalla sottoscrizione al pagamento, ogni operazione si gestisce online. Non sono previsti costi di attivazione o cauzioni e, grazie allo sconto fedeltà crescente, le aziende ottengono un vantaggio economico che aumenta nel tempo. In più, è possibile scegliere liberamente la data di emissione della bolletta per adattarla al ciclo finanziario della propria attività.

Strumenti per il controllo dei consumi

Con l’app MySorgenia, i clienti business monitorano facilmente consumi e pagamenti, accedono allo storico delle bollette e ricevono consigli personalizzati grazie al servizio Beyond Energy, pensato per ottimizzare i consumi senza installare dispositivi aggiuntivi.

