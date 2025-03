Sorgenia lancia Next Energy 24: prezzo bloccato luce e gas per due anni

Sorgenia presenta Next Energy 24, l’offerta pensata per chi desidera maggiore sicurezza nei costi energetici. Il punto di forza è la possibilità di bloccare il prezzo della materia prima per 24 mesi, proteggendosi da eventuali aumenti legati alle fluttuazioni del mercato.

Chi attiva una nuova fornitura luce e gas con Sorgenia ha diritto a uno sconto totale di 60€, distribuito in bolletta nei primi 12 mesi. È inoltre possibile aumentare il risparmio includendo anche la fibra ottica (a partire da 22,73€ al mese): in questo caso lo sconto complessivo arriva fino a 150€, grazie a una riduzione di 50€ per ogni servizio attivato (luce, gas, fibra).

La promozione è valida anche per chi sceglie Next Energy Sunlight, l’alternativa a prezzo indicizzato. Per visionarle tutte nel dettaglio e attivarle basta andare sul sito di Sorgenia.

Sorgenia Next Energy 24: le condizioni economiche dell’offerta

Ecco tutte le caratteristiche della promozione di Sorgenia:

Luce

Prezzo della materia prima: 0,152 €/kWh per 24 mesi ;

; Quota fissa per il servizio commerciale: 7,6 € al mese;

Inclusa la Garanzia d’Origine (GO).

Gas

Prezzo della materia prima: 0,58 €/Smc per 24 mesi ;

; Quota fissa per il servizio commerciale: 7,6 € al mese.

A questi importi si aggiungono le spese non dipendenti da Sorgenia (imposte, oneri di sistema, costi per il trasporto e la gestione del contatore), che sono stabilite a livello nazionale. L’incentivo economico proposto dal fornitore varia in base alla combinazione di servizi attivati:

Luce e gas : 60 euro di sconto in bolletta;

: 60 euro di sconto in bolletta; Luce o gas + fibra : 100 euro di sconto (50 euro per ciascun servizio);

: 100 euro di sconto (50 euro per ciascun servizio); Luce + gas + fibra: 150 euro di sconto (50 euro per ogni fornitura).

In tutti i casi, lo sconto viene applicato in maniera automatica e ripartito sulle bollette dei primi 12 mesi. Le condizioni dell’offerta Sorgenia Next Energy 24 a prezzo fisso sono disponibili fino al 27 marzo 2025. Dopo questa data potrebbero subire variazioni. Chi sta valutando un cambio di fornitore o una nuova attivazione può approfittare ora di una proposta chiara e vantaggiosa: per attivarla basta andare sul sito di Sorgenia.