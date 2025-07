Sorgenia: luce e gas con prezzo bloccato per due anni e sconto 80€ in bolletta

Sorgenia rilancia le sue proposte per i nuovi clienti, introducendo una promozione dedicata a chi desidera stabilità nei costi energetici. La nuova tariffa Next Energy 24 consente di congelare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, mettendosi così al riparo da possibili aumenti dovuti al mercato.

In più, Sorgenia premia i nuovi clienti con uno sconto annuale in bolletta pari a 80€. Per procedere con l’attivazione basta andare sul sito di Sorgenia e seguire le istruzioni. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio le tariffe del fornitore in questione.

Prezzo fisso e zero vincoli: come funziona Next Energy 24 di Sorgenia

Sottoscrivendo Next Energy 24 di Sorgenia, il prezzo dell’energia viene bloccato per due anni:

0,126 €/kWh per la corrente elettrica;

per la corrente elettrica; 0,505 €/Smc per il gas naturale.

Altri costi in bolletta indipendenti da Sorgenia: trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione, imposte. Trascorso questo periodo, la tariffazione diventa variabile, legata al PUN (per la luce) e al PSV (per il gas), ma senza obblighi di permanenza: sarà possibile cambiare fornitore in qualsiasi momento e valutare altre soluzioni più convenienti.

L’attivazione avviene interamente online. Nessun costo iniziale previsto. Per completare la sottoscrizione occorrono i dati dell’intestatario e quelli della fornitura. Lo sconto di benvenuto di 80€ viene frazionato sulle bollette dei primi 12 mesi.

Chi preferisce una formula con tariffe indicizzate può invece scegliere Next Energy Sunlight, che adatta i prezzi all’andamento del mercato, sempre con la possibilità di cambiare piano in qualsiasi momento.