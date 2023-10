Sorgenia Luce e Gas: ecco la PROMO per te

Sorgenia insieme ad altri fornitori di Luce e Gas ti offre un’alternativa per passare subito al Mercato Libero dato che quello a Maggior Tutela è in scadenza a fine anno.

L’offerta in questione prende il nome di Next Energy Sunlight Luce & Gas e ti offre l’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate. Se decidi di passare sia Luce che Gas per te c’è uno sconto di 160€.

Sorgenia Luce e Gas: i dettagli

Sorgenia ti offre la possibilità di avere la Fibra FTTH scontata a soli 21,90 euro mensili se richiedi il passaggio alla promozione Next Energy Sunlight.

L’offerta in questione prevede l’accesso al Mercato Libero con tutti i vantaggi di avere un prezzo indicizzato. Il prezzo relativo ai consumi segue l’indice del mercato dell’energia che viene regolato dall’Ente ARERA.

Inoltre, compresi nel prezzo troviamo due servizi gratuiti come Beyond Energy e la Community Greeners. Il primo ti offre la possibilità di avere sempre sott’occhio i tuoi consumi, mentre, il secondo non è proprio un servizio ma bensì una community dove puoi apprendere come consumare meno energia.

Se passi a Sorgenia, il fornitore premia la tua fedeltà. Per i primi 12 mesi c’è uno sconto di partenza del 10% sulla fornitura del Gas. Questa scontistica arriva fino al 20% a partire dal 36° mese. Per la Luce, invece, lo sconto parte da un 5% in meno ed arriva fino ad un 20% sempre dopo 36 mesi. Inoltre, grazie all’app MyNextMove le ricariche per la tua auto elettrica sono scontate del 10%.

Oltre ai vantaggi che abbiamo visto sopra, il Mercato Libero ti permette di cambiare fornitore senza alcuna penalità. Inoltre, i contratti sottoscritti con qualsiasi gestore non prevedono vincoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.