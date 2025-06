Sorgenia, luce gas e Internet con 150€ di sconto: ecco l'offerta da attivare online

Sorgenia lancia una promozione pensata per chi vuole risparmiare sulle utenze e fare una scelta sostenibile: attivando insieme luce, gas e fibra, è possibile ottenere fino a 150€ di sconto sulle prime 12 bollette.

L’energia di Sorgenia è al 100% da fonti rinnovabili italiane e tutto si gestisce online, senza call center né moduli cartacei. L’offerta è già disponibile sul sito ufficiale del fornitore, ma prima di procedere con la sottoscrizione del contratto vorrai giustamente sapere quali sono le tariffe applicate. Eccole nel dettaglio.

Due piani su misura e fino a 150€ di vantaggi: come funziona la promo Sorgenia

Con Sorgenia puoi scegliere tra due soluzioni principali, pensate per adattarsi alle diverse abitudini di consumo:

Next Energy 24 , ideale per chi cerca stabilità: tariffe bloccate per 24 mesi, luce a 0,122 €/kWh e gas a 0,49 €/Smc, con un bonus di 60€ di benvenuto . Il servizio commerciale (incluso) ha un costo annuo contenuto: 79,80€ per la luce e 91,20€ per il gas;

, ideale per chi cerca stabilità: tariffe bloccate per 24 mesi, luce a 0,122 €/kWh e gas a 0,49 €/Smc, con un bonus di . Il servizio commerciale (incluso) ha un costo annuo contenuto: 79,80€ per la luce e 91,20€ per il gas; Next Energy Sunlight, pensato per chi vuole seguire l’andamento del mercato: energia con prezzo indicizzato e un contributo iniziale ridotto di 0,006 €/kWh per il primo anno. Lo sconto di partenza è 60€, mentre il canone di gestione è di 79,80€ (luce) e 85,50€ (gas).

Ma le novità di Sorgenia non sono finite qui, perché chi sceglie di attivare luce + gas + fibra ha diritto a uno sconto cumulativo di 150€, spalmato sulle prime 12 fatture. In più, incluso in ogni piano c’è il servizio Beyond Energy, un assistente digitale che ti aiuta a ottimizzare i consumi in casa.

Attivare l’offerta di Sorgenia è semplice: basta andare sul sito ufficiale, effettuare una simulazione e scegliere il piano più adatto. Senza vincoli, con trasparenza totale e un occhio attento all’ambiente.