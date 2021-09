Sorgenia: Luce+Gas+Fibra con 150€ di Buono Amazon!

Sorgenia offre entro oggi la possibilità di ricevere un buono Amazon del valore di 150€ semplicemente attivando l’offerta Luce+Gas+Fibra da 24,50€ mensili.

Sorgenia Luce+Gas+Fibra: i dettagli

Con l’attivazione delle utenze Luce, Gas e del contratto in Fibra oltre al coupon che abbiamo visto poc’anzi, è incluso un voucher da 100 euro spendibili sul catalogo Sorgenia.

Il buono Amazon viene concesso entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell’offerta e viene inviato via mail da Idea Shopping. Dopodiché sarà possibile usufruire di questo coupon entro 12 mesi dal riscatto.

Il contratto Next Fiber prevede internet illimitato in FTTH o FTTC fino a 2.5 Gigabit al secondo a seconda della copertura e la possibilità di aggiungere Luce e Gas. Tutto a soli 24,50 euro mensili, anziché 30,50€. In alternativa, è possibile scegliere di sottoscrivere la Fibra ed una delle due componenti ad un prezzo mensile leggermente superiore. Stiamo parlando di 27,50 euro.

Inoltre, è possibile aggiungere al canone mensile il FRITZ!Repeater 1200 per estendere la copertura in Wi-Fi anche nelle zone più remote della propria abitazione.

Il passaggio a Sorgenia, sia per quanto riguarda Luce e Gas sia per la Fibra, è possibile fornendo codice di migrazione per cambiare operatore di telefonia fissa, mentre, POD e PDR per richiedere lo switch delle utenze domestiche.

Il modem incluso con il contratto è l’ottimo prodotto di AVM FRITZ!Box 7530 fornito in comodato d’uso gratuito.

La richiesta di attivazione della Fibra Sorgenia solitamente avviene entro pochi giorni. Una controllata la fattibilità di installazione, in FTTC o FTTH, un tecnico provvederà a collaudare il tutto.

Inoltre, i prezzi della componente Luce e Gas sono bloccati per 24 mesi. La Next Fiber, invece, non prevede alcun tipo di vincolo contrattuale. L’attivazione del servizio in Fibra è completamente gratuito.

Questo significa che potrete recedere senza costi senza dover attendere una durata minima, come solitamente succede nei contratti tradizionali. In caso di disdetta, sarà necessario restituire il modem a Sorgenia.