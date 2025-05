Sorgenia: risparmia sulla bolletta con le offerte luce e gas

Due offerte, due modi di risparmiare

Next Energy 24 – Prezzo bloccato per 24 mesi

L’ideale per chi vuole proteggersi dalla volatilità del mercato:

Prezzo luce: 0,120 €/kWh

Prezzo gas: 0,475 €/Smc

Sconto di benvenuto: 50€

Servizio commerciale: 6,65€/mese per la luce, 7,6€/mese per il gas

Bonus fedeltà dal secondo anno

Perfetta per chi desidera certezza dei costi per due anni.

Next Energy Sunlight – Prezzo indicizzato

Per chi preferisce sfruttare le oscillazioni favorevoli del mercato:

Prezzo indicizzato PUN (luce) e PSV (gas)

Fee ridotta il primo anno: 0,006 €/kWh e 0,09 €/Smc

Sconto di benvenuto: 80€

Servizio commerciale leggermente più contenuto

Soluzione dinamica, con maggiore flessibilità e vantaggi potenziali sul lungo periodo.

Energia 100% Green e Italiana

Tutta l’elettricità proposta da Sorgenia proviene da fonti rinnovabili presenti sul suolo italiano. Un valore aggiunto per chi desidera un consumo energetico più responsabile e sostenibile.

Digital by Design

L’esperienza con Sorgenia è 100% digitale: contratto, gestione dei consumi, pagamento e assistenza si svolgono completamente online. Nessuna burocrazia e massima trasparenza.

Zero spese nascoste

Cambiare fornitore non comporta costi di attivazione o cauzione. Un aspetto spesso trascurato, ma che può fare la differenza sul totale in bolletta.

Monitoraggio e fibra

Con Sorgenia, oltre a luce e gas, è possibile attivare anche la fibra ottica. In questo caso, lo sconto in bolletta arriva fino a 150€ in 12 mesi. Incluso anche il servizio gratuito Beyond Energy, che ti aiuta a monitorare i consumi di casa in modo intelligente, senza installare dispositivi. Per conoscere l’offerta completa di Sorgenia Luce e Gas clicca qui.