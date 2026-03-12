 Sorriso perfetto? Oral-B in sconto su Amazon alle Offerte di Primavera Prime
Sorriso perfetto? Oral-B in sconto su Amazon alle Offerte di Primavera Prime

Se vuoi un sorriso perfetto scegli uno degli spazzolini elettrici Oral-B in sconto su Amazon grazie alle Offerte di Primavera Prime.
Sorriso perfetto? Oral-B in sconto su Amazon alle Offerte di Primavera Prime
Tecnologia Casa e Domotica
Se vuoi un sorriso perfetto scegli uno degli spazzolini elettrici Oral-B in sconto su Amazon grazie alle Offerte di Primavera Prime.

Se vuoi un sorriso perfetto devi trovare il prodotto giusto. Scegli uno degli spazzolini elettrici Oral-B in sconto su Amazon grazie alle Offerte di Primavera Prime. Pulizia perfetta, tecnologia smart e salute gengivale.

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6 Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 3 Testine Oral B Di Ricambio, Custodia Da Viaggio, Pulizia Denti Efficace a soli 119,97 euro!

{title}

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6 Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 3 Testine Oral B Di Ricambio, Custodia Da Viaggio, Pulizia Denti Efficace

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6 Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 3 Testine Oral B Di Ricambio, Custodia Da Viaggio, Pulizia Denti Efficace

119,97259,99€-54%
Vedi l’offerta

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 3 Nero con 1 Testina Di Ricambio, 1 Custodia Da Viaggio +1 Dentifricio Oral-B Advanced Prevenzione Tartaro, Nuova versione a soli 59,99 euro!

{title}

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 3 Nero con 1 Testina Di Ricambio, 1 Custodia Da Viaggio +1 Dentifricio Oral-B Advanced Prevenzione Tartaro, Nuova versione

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 3 Nero con 1 Testina Di Ricambio, 1 Custodia Da Viaggio +1 Dentifricio Oral-B Advanced Prevenzione Tartaro, Nuova versione

59,99139,99€-57%
Vedi l’offerta

Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico Oral B, Nero e Rosa, 1 Testina Di Ricambio, 2 Spazzolini, Delicato sulle Gengive, Efficace sulla placca, Sensore di Pressione, Pulizia Denti Efficace a soli 69,96 euro!

{title}

Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico Oral B, Nero e Rosa, 1 Testina Di Ricambio, 2 Spazzolini, Delicato sulle Gengive, Efficace sulla placca, Sensore di Pressione, Pulizia Denti Efficace

Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico Oral B, Nero e Rosa, 1 Testina Di Ricambio, 2 Spazzolini, Delicato sulle Gengive, Efficace sulla placca, Sensore di Pressione, Pulizia Denti Efficace

69,9687,13€-20%
Vedi l’offerta

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 5N, Sensore di Pressione, Intelligenza Artificiale, 3 Testine di Ricambio, 1 Spazzolino Elettrico Oral B, Custodia da Viaggio, Nero a soli 99,96 euro!

{title}

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 5N, Sensore di Pressione, Intelligenza Artificiale, 3 Testine di Ricambio, 1 Spazzolino Elettrico Oral B, Custodia da Viaggio, Nero, Idea Regalo

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 5N, Sensore di Pressione, Intelligenza Artificiale, 3 Testine di Ricambio, 1 Spazzolino Elettrico Oral B, Custodia da Viaggio, Nero, Idea Regalo

99,96119,48€-16%
Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 mar 2026



Osvaldo Lasperini
12 mar 2026
