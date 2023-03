Sorteggi Champions, Europa League e Conference: la diretta streaming

Il destino delle italiane in Europa si decide oggi a Nyon, in Svizzera, con i sorteggi di Champions League, Europa League Conference League: puoi guardare l’evento in diretta streaming su Prime Video per quanto riguarda la Champions, con il commento di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini oppure sul sito UEFA. Gli altri saranno trasmessi in chiaro sul sito UEFA (Europa League dalle 13:00, Conference League dalle 14:00).

I sorteggi di Champions, Europa League e Conference

Per la prima volta dal 2006, tra le otto squadre ancora in corsa per alzare la coppa dalle grandi orecchie ci sono ben tre italiane: Milan, Inter e Napoli. L’unica esclusa dal quartetto iniziale è la Juventus, che però rimane in gara in Europa League così come la Roma. L’unica rappresentante nostrana in Conference League è invece la Fiorentina, a causa dell’eliminazione della Lazio.

Giunti a questo punto, non sono da escludere incroci tra le italiane. Le urne potrebbero dunque restituire un suggestivo derby Milan-Inter in Champions o un altrettanto affascinante sfida Juventus-Roma in Europa League.

Champions League: i quarti di finale

Inter-Benfica (in semifinale contro la vincente di Milan-Napoli);

Real Madrid-Chelsea (in semifinale contro la vincente di Manchester City-Bayern Monaco);

Manchester City-Bayern Monaco (in semifinale contro la vincente di Real Madrid-Chelsea);

Milan-Napoli (in semifinale contro la vincente di Inter-Benfica).

Manchester United-Siviglia (in semifinale contro la vincente di Juventus-Sporting);

Juventus-Sporting (in semifinale contro la vincente di Manchester United-Siviglia);

Bayer Leverkusen-Union SG (in semifinale contro la vincente di Feyenoord-Roma);

Feyenoord-Roma (in semifinale contro la vincente di Bayer Leverkusen-Union SG).

… articolo in aggiornamento.

