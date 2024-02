Sorteggi Europa League e Conference League: dove vederli in streaming

A partire dalle ore 12 di oggi l’urna di Nyon stabilirà il tabellone degli ottavi di finale di Europa League e Conference League. Le nostre squadre sono ancora tutte in corsa quindi c’è curiosità per scoprire chi dovranno affrontare nel loro cammino verso la finale.

Sorteggi Europa League: le possibili avversarie di Milan, Roma e Atalanta

Sopravvissute alla tagliola dei play-off, Milan e Roma si presentano al sorteggio in seconda fascia. L’avversario può essere dunque ostico: da evitare assolutamente il Liverpool e il Bayer Leverkusen, in testa ai rispettivi campionati in Inghilterra e Germania. Occhio anche al Brighton di De Zerbi, più gestibili invece le sfide offerte da West Ham e Villarreal.

Il “sogno” invece è quello di beccare una tra Slavia Praga e Rangers: formazioni di tutto rispetto ma che risultano certo più abbordabili.

Per quanto riguarda l’Atalanta, che si presenta invece da testa di serie, i pericoli da evitare sono Benfica e Marsiglia. In un gradino sotto ecco Sporting, Friburgo e Sparta Praga. Infine, l’avversario più abbordabile è il Qarabag, alla prima partecipazione agli ottavi della sua storia.

Sorteggi Conference League: le possibili avversarie della Fiorentina

Finalista lo scorso anno, la Fiorentina riparte dagli ottavi di Conference League come testa di serie. Un vantaggio che non evita comunque dei pericoli come Ajax, Dinamo Zagabria e St. Gilloise, sorpresa della manifestazione.

Molde e Oympiacos rappresenterebbero una sfida media, mentre più semplice il compito in caso di incontro con Servette, Sturm Graz e Maccabi Haifa.

