Coinvolgere i consumatori portandoli a prendere parte al cambiamento e a contribuire in prima persona alla cura dell’ambiente: è questo l’obiettivo del progetto Scegli Green annunciato oggi da Samsung in tema di sostenibilità.

Scegli Green, Samsung per l’ambiente

Una campagna in linea con l’approccio Going Green annunciato dal gruppo sudcoreano in occasione dell’evento CES 2021, che interessa le tecnologie destinate a segmenti di mercato quali TV, elettrodomestici e mobile.

Grazie a questa iniziativa sarà possibile dare valore ai prodotti più datati, rinnovandoli con l’acquisto di nuove tecnologie come gesto di responsabilità nei confronti dell’ambiente e delle future generazioni.

Tra i primi risultati concreti del progetto il lancio di un televisore con telecomando a energia solare che si ricarica con le fonti luminose presenti in casa e l’introduzione di un packaging eco-friendly in modo da ridurre il quantitativo di materiale destinato alla discarica. Di seguito il commento di Francesco Cordani, Head of Marcom di Samsung Electronics Italia.

La sostenibilità, da sempre al centro della nostra strategia di sviluppo, sta accrescendo ulteriormente il proprio ruolo e valore all’interno della nostra offerta, permettendoci di aiutare i consumatori a comprendere i benefici per se stessi e per l’ambiente e le possibilità che si generano dal fare scelte

consapevoli. La nostra missione è infatti quella di integrare sempre più la sostenibilità nel nostro business e nei nostri prodotti, rendendo le nostre tecnologie e soluzioni sempre più green sotto il profilo dell’impronta ecologica, dell’impatto ambientale e dell’efficienza energetica.

L’iniziativa interessa anche gli smartphone. Rimandiamo al sito ufficiale (link a fondo articolo) per tutte le informazioni e le promozioni legate ai rimborsi ottenibili rottamando i propri vecchi dispositivi in fase di acquisto.