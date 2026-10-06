 Sotto i 1000€ il Samsung Galaxy S26 Ultra alla Festa delle Offerte Prime
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Sotto i 1000€ il Samsung Galaxy S26 Ultra alla Festa delle Offerte Prime

Se sei abbastanza veloce, oggi acquisti il Samsung Galaxy S26 Ultra da 256GB sotto i 1000€ grazie alla Festa delle Offerte Prime su Amazon.
Sotto i 1000€ il Samsung Galaxy S26 Ultra alla Festa delle Offerte Prime
Tecnologia Mobile
Se sei abbastanza veloce, oggi acquisti il Samsung Galaxy S26 Ultra da 256GB sotto i 1000€ grazie alla Festa delle Offerte Prime su Amazon.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Il Samsung Galaxy S26 Ultra è uno smartphone top di gamma di altissima qualità che non solo regala un’esperienza super fluida, ma assicura anche un sistema fotografico professionale. Oggi è in promozione sotto i 1000 euro su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime. Ecco perché dovresti acquistarlo subito. Conferma l’ordine a soli 999 euro, invece di 1199 euro.

Acquista il Galaxy S26 Ultra 256GB

Con 3 anni di garanzia, Amazon ha davvero fatto il botto con questo telefono intelligente. Addirittura, con un click, puoi selezionare il pagamento in 12 rate mensili a tasso zero. La consegna gratuita ed espressa è inclusa per te che sei cliente Prime e che puoi accedere in esclusiva a queste super offerte. Approfittane finché sei in tempo! Durano solo 2 giorni e molte termineranno in anticipo.

EsclusivaPrimeDay
Samsung Galaxy S26 Ultra, 512GB, Black [Versione italiana]

Samsung Galaxy S26 Ultra, 512GB, Black [Versione italiana]

EsclusivaPrimeDay

1.199,001.399,00€-14,30%

Vedi l’offerta

Se vuoi puoi acquistare la versione da 512GB allo stesso prezzo della 256GB grazie alla Festa delle Offerte Prime. In questo caso la rata mensile a tasso zero si alza di poco: solo 99,92 euro al mese, senza interessi. Insomma, un vero e proprio affare da prendere al volo prima che le scorte finiscano in un attimo. E poi hai 4 colorazioni stupende tra cui scegliere.

{title}

Acquista il Galaxy S26 Ultra 256GB

Non perdere altro tempo! Ottieni tutte le funzionalità esclusive della Galaxy AI con Gemini integrato perfettamente. Ordina ora il tuo Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB a soli 999 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Beats Solo 4, oltre le cuffie wireless: tue a soli 129€ alla Festa delle Offerte Prime

Beats Solo 4, oltre le cuffie wireless: tue a soli 129€ alla Festa delle Offerte Prime
Microsoft Surface Pro a -38% per la Festa delle Offerte Prime 2026

Microsoft Surface Pro a -38% per la Festa delle Offerte Prime 2026
POCO F9 Ultra (12/256GB) a un prezzo shock alla Festa delle Offerte Prime

POCO F9 Ultra (12/256GB) a un prezzo shock alla Festa delle Offerte Prime
Roborock Qrevo S5V a -42% per la Festa delle Offerte Prime

Roborock Qrevo S5V a -42% per la Festa delle Offerte Prime
Beats Solo 4, oltre le cuffie wireless: tue a soli 129€ alla Festa delle Offerte Prime

Beats Solo 4, oltre le cuffie wireless: tue a soli 129€ alla Festa delle Offerte Prime
Microsoft Surface Pro a -38% per la Festa delle Offerte Prime 2026

Microsoft Surface Pro a -38% per la Festa delle Offerte Prime 2026
POCO F9 Ultra (12/256GB) a un prezzo shock alla Festa delle Offerte Prime

POCO F9 Ultra (12/256GB) a un prezzo shock alla Festa delle Offerte Prime
Roborock Qrevo S5V a -42% per la Festa delle Offerte Prime

Roborock Qrevo S5V a -42% per la Festa delle Offerte Prime
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
6 ott 2026
Link copiato negli appunti