Soundbar 2.0 da 90W lunga 80cm e dal prezzo FURBO su Amazon (59€)

Sogni un audio migliore sulla tua smart TV oppure vorresti riprodurre la musica che ami senza alcun limite? Puoi avere entrambe le cose con un solo acquisto ossia questa Soundbar 2.0 di Sharp dalla qualità immensa e il prezzo contenuto. Lo sconto in corso su Amazon è un’occasione di risparmio del 30%, mettila nel carrello per appena 59,90 euro e fai l’affare. Non solo Bluetooth ma anche altre tipologie di connessione per non dover rinunciare ad alcuna caratteristica.

La soundbar 2.0 che ti propone Sharp è un prodotto eccellente. Non solo è perfetta da abbinare a qualsiasi televisore ma è anche ottima da utilizzare per ascoltare la tua musica preferita senza doverti limitare allo speaker integrato nel tuo smartphone. Con una lunghezza totale di 80 centimetri puoi posizionarla agevolmente sul mobile del tuo salotto – o fissarla alla parete – e sfruttarla a dovere. La connettività non è un problema visto che hai a disposizione diverse soluzioni per soddisfare ogni esigenza. Ovviamente puoi sfruttare la connessione senza fili con il Bluetooth ma ci sono anche un ingresso audio ottico, un ingresso AUX e un’uscita HDMI ARC-CEC.

Una volta che la accendi hai a disposizione anche 3 modalità di ascolto con cui viene modificato l’equilizzatore per ottenere il massimo in tre situazioni differenti: news, music e movie. In questo modo adatti il suono alle varie esigenze ed ottieni il meglio. Con una potenza di 90W hai un audio potente e immersivo senza che, però, risulti troppo espansiva. Detto questo, la tecnologia 2.0 crea un effetto surround che rende il classico suono degno di una sala cinematografica con un effetto finale realistico che farà la differenza in casa.

Approfitta subito dello sconto del 30% disponibile su Amazon per acquistare la tua soundbar 2.0 da 90W firmata Sharp. La metti nel carrello ad appena 59,90 euro invece di 86 euro.