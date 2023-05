Soundbar LG 160W con subwoofer integrato: solo 89€ in offerta Amazon

Le soundbar sono dispositivi audio che si collegano al TV per migliorarne la qualità del suono e creare un’atmosfera più coinvolgente. Sono sempre più diffuse tra gli appassionati di home entertainment perché, rispetto ad un comune impianto home theater, sono più compatte e facili da installare: oltre ad offrire costi molto contenuti e convenienti.

L’offerta di cui ti stiamo per parlare ne è un perfetto esempio: la soundbar LG SQC1 è disponibile su Amazon a soli 89 euro, con uno sconto del 55% sul prezzo di listino e consegna immediata.

Soundbar LG con subwoofer incluso: 160W e 2.1 a meno di 90 euro

La soundbar LG SQC1 è un sistema audio a 2.1 canali con una potenza di 160W e un subwoofer wireless che ti regala bassi profondi e potenti. Grazie alla tecnologia Dolby Digital, puoi goderti un suono chiaro e avvolgente, adatto a ogni tipo di contenuto: film, musica, giochi e molto altro.

Il design compatto di questa soundbar si abbina al TV e all’arredamento. Puoi collegarla al televisore tramite cavo ottico o jack 3,5 mm, oppure con Bluetooth se preferisci una soluzione senza fili. Inoltre, puoi usare la porta USB per riprodurre i tuoi file musicali dalla chiavetta o dal disco esterno.

Facile da installare e da usare: puoi controllarla con il telecomando dedicato o con quello del TV se è compatibile. Per non farsi mancare niente, la soundbar è anche eco-sostenibile, in quanto realizzata con parti interne in plastica riciclata.

Non perdere questa occasione unica: acquista ora la soundbar LG SQC1 su Amazon a soli 89 euro e porta il cinema a casa tua spendendo veramente pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.