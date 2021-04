Soundbar LG: sconti che son musica per le orecchie

LG mette a disposizione in forte sconto su Amazon tre soundbar di alta qualità per due offerte difficilmente replicabili. Attenzione però alle scorte residue: i numeri sono ormai esigui, dunque l’offerta resta valida soltanto per quanti saranno in grado di affrettarsi ed approfittare di queste due occasioni del tutto uniche.

La prima opportunità è relativa alla soundbar LG SN7CY.DEUSLLK da 3.0.2 canali e 160W di potenza. Il prezzo è pari a 278 euro rispetto ai 498,9 euro di partenza, dunque con uno sconto che equivale addirittura a 220 euro. Non solo: in regalo sono disponibili le cuffie LG Tone Free Tune, per un’esperienza ancora più completa e “smart”.

Chi intende salire di livello ha invece la possibilità di attingere al 36% di sconto disponibile sulla soundbar LG SN5Y da 2.1 canali con subwoofer wireless. In questo caso il prezzo è pari a 189,99 euro rispetto ai 299 euro di partenza, con un risparmio di 109 euro.

Il modello da 3,1 canali e 420W di potenza, la soundbar LG SN6Y.DEUSLLK gode del 37% di sconto, consentendo un risparmio di 149 euro rispetto al prezzo originale: lo sconto taglia infatti i 399 euro di partenza a soli 249,99 euro.

Gli sconti degli “LG Days” stanno per concludersi, dunque sono queste le ultime opportunità per portare in casa tutte le emozioni che solo una soundbar è in grado di sprigionare dai contenuti oggi disponibili su Sky, Netflix, DAZN o qualunque altra fonte di contenuti cinematografici o sportivi.