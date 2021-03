Soundbar Samsung da 40W in super offerta su Amazon (-40%)

La soundbar della serie T400 di Samsung va in offerta su Amazon a 89,99€, un prezzo ridotto del 40% per un risparmio di circa 60 euro rispetto al prezzo di riferimento.

Questo modello è l’ideale per dotare il proprio salotto di un impianto audio potente e di qualità, i 4 speaker espandono il suono lateralmente creando un piacevole effetto surround, mentre il woofer integrato da un boost alle frequenze basse per un ascolto corposo e avvolgente.

Il design elegante e minimale permette di integrare la soundbar all’arredamento di casa con estrema facilità, il lato destro ospita 4 tasti per regolare il volume e accendere o spegnere il dispositivo. Al centro della soundbar Samsung HW-T400/ZF è presente un chip NFC, tramite il quale è possibile avvicinare uno smartphone per associare i due dispositivi e connetterli via bluetooth.

All’interno della confezione di vendita Samsung include un comodo telecomando, per controllare la soundbar anche a distanza. La potenza di 40W garantisce prestazioni adeguate per guardare film, serie TV o eventi sportivi sfruttando la qualità audio di un dispositivo di fascia alta, invece che accontentarsi degli speaker integrati nella TV.

Oggi la soundbar Samsung HW-T400/ZF va in offerta su Amazon a 89,99€, uno sconto del 40% per un risparmio interessante a fronte dei 150 euro richiesti di listino. Il prodotto è compatibile con la spedizione espressa Prime, con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Leggi anche: Logitech G PRO X Superlight: in preordine scontato di 50 euro