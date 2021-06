Soundcore, 46% di sconto e nessun compromesso

Non è la prima volta che ne parliamo, perché non è la prima volta che capita un'offerta simile: gli auricolari wireless Soundcore Life P2 tornano in offerta speciale su Amazon così come successo alcuni mesi or sono, con un taglio improvviso del 46% per chi sta cercando un prodotto di qualità senza dover mettere sul piatto le cifre che richiedono AirPods o Galaxy Buds.

Soundcore, l'alternativa c'è

Se stai cercando gli auricolari da portarti in vacanza, insomma, non c'è altra soluzione che approfittare di opportunità come questa. Ora. Prima che l'offerta scada.

40 ore di autonomia, 4 microfoni incorporati, riduzione dei rumori cVc 8.0 e driver in grafene, ottimali per viaggi, lavoro e utilità quotidiane. Bassi potenziati e suono di alta qualità sono alla base dell'offerta SoundCore, che proprio sulla bontà audio intende differenziarsi rispetto alla massa degli auricolari bluetooth oggi disponibili sul mercato. Le recensioni? 4,2/5, media lusinghiera.

L'involucro è totalmente impermeabile e questo è un grande vantaggio contro il sudore estivo, la pioggia autunnale o l'eventuale pulizia: certificazione IPX7, dunque nessun problema. Si aggiunga a tutto ciò un colore ed un materiale che consegnano agli auricolari una eleganza essenziale, perfetti da indossare in qualunque occasione. : non c'è altra argomentazione migliore, questa è una signora offerta.37,99 euro in tutto, ossia praticamente metà prezzo