Soundcore by Anker Q30: cuffie OVER EAR da audio FAVOLA (-25%)

Se vuoi goderti la tua musica nel migliore dei modi, lascia stare gli auricolari Bluetooth e non fare a meno di un paio di cuffie over-ear di qualità elevata. Non hai bisogno di spendere un patrimonio intero Grazie alle famosissime Soundcore by Anker Q30 che sono amate da chiunque le provi.

Belle, comode e soprattutto tecnologiche per non fare a meno di niente. Sono disponibili proprio in questo momento con uno sconto del 25%, che trovi direttamente su Amazon. Apri la pagina e aggiungila al carrello per acquistarle con appena 59,99€.

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo.

Soundcore by Anker Q30, le cuffie over ear che ti soddisfano

Sono realizzate con materiali di prima qualità, sono leggere e avvolgono le tue orecchie in modo confortevole così da poterle utilizzare per numerose ore di seguito senza mai provare fastidio.

Pensa che le abbini anche a più dispositivi grazie alla connessione multipoint e al Bluetooth avanzato che non te ne fa perdere una.

Hai a disposizione dei cuscinetti veramente morbidi, la cancellazione del rumore attiva e lo standard Hi-Res per goderti i tuoi brani preferiti senza indugi. Ovviamente, non manca all’appello la presenza dei microfoni e della personalizzazione dell’EQ tramite l’applicazione.

Cos’altro dirti se non che ti regalano persino 40 ore di riproduzione? Dei gioiellini veri e propri.

Se non stai più nella pelle approfitta immediatamente dello sconto del 25% in corso su Amazon per acquistare le magnifiche Soundcore by Anker Q30 ad appena 59,99€.

Spedizioni gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo.