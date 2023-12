Soundcore Liberty 4? Gli auricolari TWS che controllano il tuo CUORE

Un paio di auricolari TWS di ottima fattura si riconoscono a prima occhiata e con le Soundcore Liberty 4 non ci sono dubbi. Se sei in cerca di una paio di wearable da usare a destra e sinistra senza mai trovarti in difficoltà, queste fanno al caso tuo. Comode, stabili e con tutto al posto giusto.

Lo sconto in corso non è niente di eclatante, tuttavia ti strizza l'occhio.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Soundcore Liberty 4 per un paio di wearable al passo con i tempi

Sono colorate e sono simpatiche ma non sono solo belle. Le Soundcore Liberty 4 sono delle wearable che alle tue orecchie ti permettono di avere tutto quello di cui hai bisogno senza compromessi. Pensa che puoi abbinarle a qualunque dispositivo ed avere sempre la meglio.

In modo particolare, con il Bluetooth avanzato godi di connessioni stabili e a bassa latenza.

Driver audio di ottima qualità così da poter avere bassi profondi e, allo stesso tempo, toni alti e medi melodiosi per zero distorsioni ma solo tanto pregio. Ti dirò, non manca all’appello la cancellazione del rumore così da poterti godere anche la tranquillità più assoluta. Questa caratteristica torna anche comodo in fase di chiamata dove sfrutti i microfoni in tutto e per tutto.

Una caratteristica del tutto inaspettata? Al loro interno posseggono un sensore dedicato al tuo cuore. Hai letto bene: il battito cardiaco viene monitorato per tutto il tempo che le indossi così da fornirti dei report a fine giornata.

Innovative, vero?



