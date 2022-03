Soundcore Life P3: a questo prezzo non troverai di meglio!

Se utilizzi ancora auricolari con il jack da 3,5mm, forse è arrivato il momento di passare alla libertà del wireless con un’ottima offerta. Oggi le Anker Soundcore Life P3 sono disponibili al minimo storico su Amazon, cuffie che fanno della qualità del suono e della funzionalità i loro punti di forza per un rapporto qualità/prezzo semplicemente impareggiabile.

Anker Soundcore Life P3: caratteristiche tecniche

Partendo però dal design, si tratta di auricolari in-ear estremamente leggeri che, grazie agli adattatori in silicone, garantiscono il massimo confort all’orecchio. I comandi sono completamente touch grazie alla parete posta sugli steli e personalizzabili attraverso l’applicazione. In questo modo potrai adattare le funzioni alle tue esigenze e potrai accedere a qualsiasi di queste come volume, tracce, assistenti vocali, chiamate, modalità a bassa latenza e perfino la cancellazione del rumore. Non manca, infatti, l’ANC in grado di eliminare i disturbi ambientali per concentrarti esclusivamente sulla tua musica. Si tratta di una cancellazione di tipo adattivo che dispone di diverse modalità in base all’ambiente in cui ti trovi. A queste si affianca, naturalmente, la modalità trasparenza che ti permette con un tocco di riprendere la consapevolezza di ciò che ti circonda.

Naturalmente a distinguere la proposta di Anker dalle altre nella medesima fascia di prezzo, è il timbro ormai apprezzato da numerosi utenti. Le cuffie si avvalgono di due driver da 11mm che godono della tecnologia Bass UP. Questa consente di aumentare marcatamente i toni bassi, senza influenzare in maniera negativa le tonalità medie e alte per un suono pieno e corposo. Dall’applicazione, inoltre, è possibile accedere all’equalizzatore manuale così da personalizzare il sound e ottimizzarlo per ogni genere musicale. I microfoni sono ben 6 con cancellazione del rumore per una voce chiara e cristallina durante le conversazioni. Completa la dotazione un’ottima batteria capace di offrire 7 ore per singola ricarica che diventano 35 ore con la custodia inclusa in confezione.

Grazie ad uno sconto del 20% a cui si aggiunge un coupon di 4 euro, le Anker Soundcore Life P3 possono essere acquistate a soli 60,99 euro su Amazon per un risparmio di ben 20 euro sul prezzo di listino.

