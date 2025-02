Soundcore P20i scendono a soli 18€ in 4 colori diversi, audio al TOP

Un paio di auricolari Bluetooth economici eppure con tutto al posto giusto. Soundcore P20i promettono una qualità eccellente, li puoi abbinare sia ad Android che iOS e sono dotati di intelligenza artificiale. Disponibili in 4 colorazioni differenti, puoi acquistarli del colore che più ti piace. Scendono a soli 17,99€ su Amazon con uno sconto del 14% che rende il prezzo più conveniente. Non perdere tempo e aggiungili ora al carrello con un click.

Soundcore P20i, perché acquistare questo modello?

Spendere poco ma ottenere il massimo. È questa la frase chiave degli Soundcore P20i, auricolari Bluetooth con tutto al posto giusto. Sono comodi, stabili e leggeri oltre ad essere dotati di Bluetooth 5.3 per connessioni stabili e a bassa latenza. Le abbini a qualunque smartphone e sistema operativo, in fin dei conti ti basta toglierli dalla loro custodia e indossarli per metterli in funzione.

Sono eccellenti con il loro design in ear e punte in silicone. In confezione ne trovi di diverse dimensioni per adattarle alle tue orecchie. Una volta indossate rimangono ferme e stabili oltre a risultare comode e leggere. Sono anche impermeabili per poter sfruttare le wearable mentre ti alleni.

Con driver da 10mm e bassi potenziati, ogni brano viene riprodotto in tutte le sue sfumature. Al loro interno sono stati integrati 2 microfoni arricchiti da AI per poter comunicare in modo chiaro e nitido sia al telefono che quando registri le note vocali. Scegli tra 22 impostazioni di personalizzazione direttamente tramite l’app dedicata sullo smartphone.

Con un’autonomia complessiva di 30 ore, non c’è altro da dire. Costano pochissimo ma sono eccellenti.

Collegati su Amazon per acquistare i tuoi Soundcore P20i a soli 17,99€ ora che sono in promozione. Con lo sconto del 14% sul prezzo di listino concludi un piccolo affare.

Attraverso i servizi Amazon Prime, le spedizioni sono gratuite e rapide in tutto il territorio italiano.