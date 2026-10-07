 Soundcore Select 4 Go: piccole dimensioni, grande suono a 19€ su Amazon
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Soundcore Select 4 Go: piccole dimensioni, grande suono a 19€ su Amazon

La Soundcore Select 4 Go è una cassa Bluetooth dalle dimensioni ridotte, ma potente, in offerta alla Festa delle Offerte Prime a soli 19€.
Soundcore Select 4 Go: piccole dimensioni, grande suono a 19€ su Amazon
Tecnologia Audio Hifi
La Soundcore Select 4 Go è una cassa Bluetooth dalle dimensioni ridotte, ma potente, in offerta alla Festa delle Offerte Prime a soli 19€.
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Ci vogliono solo 19,49 euro per acquistare la Soundcore Select 4 Go, una cassa Bluetooth dalle piccole dimensioni, ma potente nel suono. Questa promozione è disponibile solo su Amazon in esclusiva per i clienti Prime facendo parte della Festa delle Offerte Prime. Impermeabile, la porti sempre con te in qualsiasi situazione, dal mare alla montagna e perfino in campeggio.

Acquista la Select 4 Go

La batteria integrata regala fino a 20 ore di autonomia con una sola ricarica completa. Così potrai ascoltare la tua musica preferita per tutta la giornata, senza doverti preoccupare di ricaricarla. Le dimensioni piccole e compatte permettono di portarla sempre con te senza ingombri. Il pratico laccetto super resistente è adatto per agganciarla con un moschettone a cintura, zaino e molto altro ancora.

EsclusivaPrimeDay
Soundcore Select 4 Go, Piccola Cassa Bluetooth Portatile Impermeabile, IP67

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Uno dei vantaggi di questa cassa è la tecnologia Stereo Wireless TWS che ti permette di collegare due Select 4 Go per ottenere un suono stereo più ampio e coinvolgente anche quando sei fuori casa. Sfrutta la tua musica preferita in formato tascabile con questo gioiellino.

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Acquista la Select 4 Go

Sempre pronta all’uso, questa cassa è l’acquisto perfetto a questo prezzaccio. Acquista ora la Soundcore Select 4 Go a soli 19 euro, invece di 29,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
7 ott 2026
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