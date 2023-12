Soundcore Sport X10: alta qualità, in MEGA sconto del 20%

Se sei uno sportivo alla ricerca di auricolari affidabili e di alta qualità, non cercare oltre: gli auricolari Soundcore Sport X10 sono la soluzione ideale. Con un suono amato da oltre 20 milioni di persone, questi auricolari offrono un’esperienza sonora eccezionale che ti accompagnerà durante ogni allenamento. Disponibili su Amazon con uno sconto assurdo del 20%, è il momento perfetto per acquistarli al prezzo speciale di soli 79,99 euro, anziché 99,99 euro.

Soundcore Sport X10: le scorte a disposizione sono limitate

La versatilità degli Sport X10 si manifesta nel loro design unico con ganci auricolari rotabili di 210°. Questa caratteristica consente di personalizzare la vestibilità, garantendo che gli auricolari rimangano saldamente in posizione durante qualsiasi attività fisica. La comodità è alla base di questo design, che assicura un comfort ottimale anche nelle sessioni di allenamento più intense.

La resistenza all’acqua è un punto di forza degli Sport X10, con una certificazione IPX7 che li rende completamente impermeabili. Questa caratteristica blocca i liquidi sul nascere, mentre la tecnologia SweatGuard offre una protezione extra contro i danni causati dal sudore.

Il potente ritmo offerto dal sistema acustico dinamico degli Sport X10 è la chiave per una motivazione massima durante l’allenamento. I bassi raddoppiati e la chiarezza dei medi e degli alti creano un’esperienza di ascolto coinvolgente. La tecnologia BassUp analizza e migliora i bassi in tempo reale, ottimizzando il sound per un’esperienza audio di prima classe.

La lunga durata della batteria è un altro punto di forza di questi auricolari. Con un’incredibile autonomia di fino a 32 ore di riproduzione, gli Sport X10 offrono 8 ore di musica con una sola ricarica, e la custodia di ricarica permette ulteriori 3 ricariche complete.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare gli auricolari Soundcore Sport X10 con uno sconto del 20% su Amazon. Immergiti nella tua musica preferita e goditi un’esperienza sonora straordinaria durante i tuoi allenamenti. Acquistali subito al prezzo ridicolo di soli 79,99 euro e non te ne pentirai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.