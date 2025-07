Soundcore Sport X20 super scontate: sport e audio BOMBA senza paura

Soundcore Sport X20 sono gli auricolari Bluetooth da scegliere se vuoi rendere i tuoi allenamenti funzionali. Un paio di wearable studiate per l’occasione che non solo rimangono stabili ma sono anche impermeabili e stupefacenti per quanto riguarda l’audio. Non ignorare il coupon su Amazon che ti consente di risparmiare il 20%, spuntalo e mettili nel carrello con soli 79,99 euro.

Come vedi hanno un design aletta incorporata. Questa caratteristiche ti consente di bloccarle al tuo orecchio così anche quando corri e ti muovi in modo sfrenato non c’è modo che le Soundcore Sport X20 possano scivolare e cadere a terra. Sono comode e pratiche, inoltre con le punte auricolari in diverse misure puoi trovare il fitting perfetto. Come risultato hai quel paio di auricolari Bluetooth che stavi cercando per i tuoi allenamenti ma che finisci per usare anche nel quotidiano. Si connettono a qualsiasi dispositivo e sono pronte per suonare per ben 12 ore continue. Grazie alla custodia di ricarica l’autonomia arriva a 48 sorprendenti ore.

I driver da 11mm sono dinamici e creano un suono potente quanto immersivo. La tecnologia BassUp subentra per farti percepire i bassi in modo sostanziale senza però creare dei disequilibri e darti fastidio. In più puoi fare affidamento sulla cancellazione del rumore per eliminare i rumori che ti circondano e rimanere concentrato. Nel caso puoi attivare anche la modalità adattiva per una performance cucita su misura. Infine non tenere lo smartphone tra le mani perché per gestire la riproduzione musicale, i controlli touch fanno da padrone. Bastano dei semplici tocchi per andare avanti, indietro e per mettere pausa o play.

Non ignorare lo sconto disponibile ora su Amazon. Se vuoi un paio di auricolari perfetti per l’allenamento scegli le Soundcore Sport X20 e comprale subito con soli 79,99 euro se apri la pagina e spunti il coupon del 20% disponibile.