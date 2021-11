Soundpeats Air 3: gli auricolari economici che non ti aspetti

Se stai cercando un buon paio di auricolari Bluetooth, abbiamo una soluzione davvero interessante da proporti. Si tratta del Soundpeats Air 3, cuffie equipaggiate con chip Qualcomm AptX dal rapporto qualità/prezzo davvero incredibile, oggi al minimo storico su Amazon, e che abbiamo avuto l’occasione di provare.

Auricolari Bluetooth Soundpeats Air 3: caratteristiche tecniche

Le Soundpeats Air 3 puntano tutto sulla praticità e a dimostrarlo ci pensa il loro formato ultracompatto. Sia gli auricolari che la custodia di ricarica sono piccoli, ed estremamente leggeri. Le cuffie hanno un design simile alle Air Pods, quindi semi-in-ear. Offrono un confort da prime della classe, senza rinunciare alla massima stabilità all’orecchio. Il chip Qualcomm QCC3040 sfrutta il protocollo Bluetooth 5.2 per un’associazione immediata ed una stabilità di connessione senza compromessi. Ottimi i controlli touch, soprattutto per la loro precisione e reattività che impediscono doppi o falsi tocchi. Molto interessante la modalità “gioco” che riduce la latenza a soli 60ms, in modo da offrire una sincronia perfetta con ciò che viene visualizzato sullo schermo. Si tratta di una funzione pensata naturalmente per i videogiocatori più competitivi, ma molto utile anche per la visione dei contenuti multimediali, magari in streaming. Dal punto di vista delle prestazioni, gli auricolari offrono una riproduzione davvero piacevole.

Puoi trovare la recensione completa a questo indirizzo.

Prestazioni

Il suono è bilanciato, con una giusta presenza dei bassi, ma senza inficiare le frequenze medie e alte. Senza dubbio, su questo aspetto, il supporto all’audio 420kHz 24 bit del chip Qualcomm svolge un ruolo fondamentale. Interessante anche l’autonomia, considerando le dimensioni del power bank, che offre ben 17,5 ore complessive di riproduzione. Trattandosi di auricolari TWS, non manca la possibilità di utilizzare un solo auricolare così da raddoppiare potenzialmente l’autonomia. Una soluzione ideale per tende ad utilizzarli più per le chiamate che per l’ascolto musicale. I microfoni integrati con cancellazione del rumore, infatti, garantiscono una voce chiara e cristallina per chi ascolta. Chiude una vera chicca: il sensore di prossimità. Questo mette automaticamente in pausa la musica quando uno dei due auricolari viene rimosso dall’orecchio, per riprendere una volta rindossato. Insomma, sia dal punto di vista funzionale che qualitativo, una coppia di auricolari davvero sorprendente per la fascia di prezzo in cui si collocano.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina, che si somma allo sconto preapplicato del 18%, gli auricolari possono essere acquistati su Amazon a soli 36,99 euro per un risparmio di ben 15 euro sul prezzo di listino.