SoundPEATS Air 3: le cuffie Qualcomm AptX meno di 50 euro

Se sei alla ricerca di un buon paio di auricolari Bluetooth, ti riportiamo l’offerta su una delle migliori proposte sul piano del rapporto qualità/prezzo. Si tratta delle SoundPEATS Air 3, equipaggiate con chip Qualcomm che abbiamo avuto modo di provare. Si tratta di auricolari davvero sorprendenti per quel che costano, e a meno di 45 euro rappresentano un vero e proprio affare. Si tratta però di un’offerta a tempo su un numero di pezzi limitati, e solo per poche ore. Per questo motivo non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Auricolari Bluetooth SoundPEATS Air 3: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale ed elegante, con il vantaggio di un formato a dir poco compatto. Gli auricolari sono decisamente leggeri e piccoli, così come la custodia di ricarica. Con i suoi 4,75cm di altezza rappresenta una delle custodie più piccole attualmente disponibili sul mercato. Non manca un LED per controllare lo stato della carica e un’autonomia di ben 17,5 ore nonostante le dimensioni. Entrambi gli auricolari presentano una parete touch che consente di gestire praticamente qualsiasi funzione. È possibile cambiare traccia, regolare il volume, accedere agli assistenti vocali e persino attivare la modalità gaming. Si tratta di una modalità che riduce la latenza a soli 60ms così da ottenere la massima sincronia tra audio e quanto visualizzato sullo schermo.

Ad alimentare il tutto ci pensa il chip Qualcomm AptX QCC3040, capace di riprodurre l’audio ad alta fedeltà con una risoluzione fino a 420kHz 24 bit. Questo si affida ad un modulo Bluetooth 5.2 che garantisce un’associazione praticamente immediata e la massima stabilità della connessione. Molto interessante la presenza di un sensore di prossimità, che rileva quando uno dei due auricolari viene rimosso interrompendo automaticamente la riproduzione. Questa riprenderà una volta che l’auricolare verrà nuovamente indossato. Ottimi anche i 4 microfoni con cancellazione del rumore che garantiscono una voce chiara e cristallina durante le chiamate. Completano la dotazione i driver da addirittura 14,2mm bio-composti che forniscono una qualità e un livello di dettaglio a dir poco eccezionale. Nel complesso, un prodotto di ottimo livello per chi predilige la qualità del suono e desidera dedicare gli auricolari per lo più all’ascolto musicale.

