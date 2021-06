SoundPeats TrueAir2: le true wireless che desideravi

Le cuffie true wireless di SounPeats, le TrueAir2, sono in offerta su Amazon ad appena 29,99€. Il prezzo di listino viene reso conveniente da un coupon di 10€ da applicare in carrello.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

SoundPeats TrueAir2: cosa hanno di speciale

Le true wireless SoundPeats TruAir2 sono cuffie di tutto rispetto e che nonostante il loro prezzo economico vantano delle specifiche da prendere seriamente in considerazione. Piccole, per niente ingombranti ed eleganti in nero, sono amate da molti consumatori.

Appartengono alla categoria In ear ma a differenza di molti modelli, non sono provviste di punte in silicone. In questa loro caratteristica possono ricordare le cuffie di Apple e pertanto sono perfette per chi predilige questo genere di wearable.

Al loro interno vantano degli altoparlanti da 14,2 millimetri che erogano un suono potente e corposo. La riproduzione avviene in modo realistico per regalare un'esperienza degna di nota.

Tra le caratteristiche spiccano la cancellazione del rumore per un suono sempre puro e ben due microfoni che rendono le telefonate chiare e cristalline.

Spicca soprattutto la batteria che consente un'autonomia complessiva di 25 ore se si considera la custodia di ricarica. Da sole, le cuffie offrono 5 ore di riproduzione ininterrotta.

Si collegano agli smartphone a gli altri dispositivi mediante Bluetooth 5.2 e chip Qualcomm e sono compatibili sia con sistemi Android che iOS.

Puoi acquistare le cuffie SoundPeats TrueAir2 su Amazon a soli 29,99€ in colorazione black. Acquistandole oggi hai l'opportunità riceverle in tempi brevi e gratuitamente sia se sei cliente standard che membro Prime.

Attiva il coupon di 10,00€ per ottenere lo sconto, la promozione è valida fino al 10 giugno 2021 salvo eventuale esaurimento scorte.