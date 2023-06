SoundPEATS TrueAir2: auricolari con chip Qualcomm a -50%

Ecco degli auricolari wireless in-ear che non passano certo inosservati: i SoundPEATS TrueAir2 sono in offerta a metà prezzo su Amazon, grazie a una promozione che permette di acquistarli in forte sconto attivando un coupon. Dalla loro hanno non solo l’estetica, ma anche un comparto audio di assoluta eccellenza.

Metà prezzo per SoundPEATS TrueAir2: il coupon

Integrano il chip Qualcomm 3040 progettato appositamente per ottimizzare ogni operazione e la connettività avviene mediante standard Bluetooth 5.2. Sono inoltre presenti due microfoni per la cancellazione del rumore e un driver a membrana bio-componente da 14,2 mm per riprodurre in modo fedele tutte le frequenze. L’autonomia arriva complessivamente a 25 ore, grazie alla custodia che funge anche da powerbank per la ricarica. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

La promozione in corso permette di acquistare SoundPEATS TrueAir2 nella colorazione Green visibile in queste immagini al prezzo finale di soli 23,44 euro, la metà rispetto al listino ufficiale, grazie allo sconto del 50% proposto da Amazon e di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni per gli abbonati Prime (chi non lo è ancora può iniziare ora il mese di prova senza spese). Ciò significa che, effettuando subito l’ordine, entro venerdì gli auricolari wireless arriveranno a casa.

